I cibi afrodisiaci funzionano?

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Ostriche, fragole, cioccolato, peperoncino. Hanno forme evocative e colori brillanti: la loro fama è quella di alleati del desiderio e del piacere sessuale. Madavvero? Mentre lavorava al suo libro Intercourses, Martha Hopkins ha scoperto che, nella storia, prima o dopo, quasi tutti isono stati considerati**,** dal nome della dea greca dell’amore. Anche quelli più strani, come la polvere di un coleottero che si chiama cantaride (o mosca spagnola), o il corno di rinoceronte.che aumentano il flusso sanguigno Alcuni alimenti possono funzionare in modo simile al Viagra, rilassando i vasi sanguigni e migliorando l’afflusso di sangue ai genitali. L'aminoacido L-arginina, presente in alimenti come zucche, noci e manzo, viene convertito in ossido nitrico nel corpo, aumentando il flusso sanguigno. Così fanno anche gli alimenti ad alto contenuto di acidi ...

