Tusk | la Brexit va rinviata La May | invece | non è d' accordo

BREXIT - MAY RINVIA VOTO A MARZO/ Tusk "slittamento a 2021" - ma la Premier non ci sta : BREXIT, May ha di nuovo RINVIAto VOTO al prossimo 12 MARZO: oggi vertice con Juncker, Tusk 'slittamento divorzio al 2021', ma la Premier non ci sta

Brexit - May incontra Juncker : "Soluzione entro il 21 marzo. Declinata l'offerta di Tusk sul rinvio : Dopo lunghe settimane di impasse soffiano lievi venti di ottimismo sul fronte Brexit. Non c'è stata nessuna svolta ufficiale ma, secondo quanto riferito del portavoce della Commissione europea, nel loro ultimo incontro Jean Claude Juncker e Theresa May hanno compiuto "buoni progressi sui tre dossier di lavoro identificati nella loro riunione del 20 febbraio". Resta il nodo del rinvio della data ufficiale del divorzio. Per Donald Tusk ...

Donald Tusk : un posto all'inferno per chi ha promosso la Brexit : La Brexit sta logorando sempre di più i rapporti tra Bruxelles e Londra. A peggiorare le cose c'è stato Donald Tusk, presidente del Congislio Ue, che ha recentemente lanciato un "anatema" contro coloro che hanno spinto per l'uscita del Regno Unito dall'Ue senza un piano, parlando di "un posto all'inferno" appositamente creato per loro. Ovviamente la risposta dei politici d'oltremanica non è stata meno "biblica": gli unionisti nord-irlandesi del ...

Brexit : Tusk - inferno per chi l'ha promossa senza piano : Penso che gli avvenimenti a Londra e l'instabilità della politica britannica delle ultime settimane dimostrino esattamente perché abbiamo bisogno di una garanzia legale". Così il premier irlandese ...

Brexit - Tusk : “Chi l’ha promossa vada all’inferno”. Farage : “È un paradiso e ci libererà da bulli come lui” : Per il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk c’è un “posto speciale all’inferno” per chi ha promosso la Brexit senza un piano per portarla a termine. Alla vigilia di un nuovo incontro con la premier britannica Theresa May a Bruxelles, dove la leader Tory prova a salvare l’accordo per uscire dall’Unione Europea, Donald Tusk si scaglia contro i Brexiteers e scatena una bufera. “Mi chiedo a cosa somigli ...

Donald Tusk sulla Brexit : «All'inferno c'è un posto per chi l'ha promossa senza un piano». E Londra si infuria : ... che contiene l'enunciazione del backstop , mentre sarebbero aperti a discutere del contenuto della dichiarazione politica sulla futura relazione Londra-Ue, che accompagna l'accordo. «Oggi il nostro ...

Brexit - Downing Street : Tusk pesi parole : 19.10 "Sta a Donald Tusk valutare se usare questo tipo di linguaggio sia d'aiuto". Così un portavoce di Downing Street sulle dichiarazioni del presidente Ue che ha attaccato i promotori della Brexit: meriterebbero "l'inferno". Il referendum sulla Brexit "è stato il più vasto esercizio di democrazia nella storia di questo paese", ha sottolineato il portavoce. "Il popolo ha votato per lasciare l'Ue", l'obiettivo è ora "uscire in modo ordinato", ...

Brexit - scontro Londra-Ue. Tusk : "Inferno per chi l'ha voluta così" : Ora lo scontro fra Unione europea e Gran Bretagna si fa durissimo. Alla vigilia della visita di Theresa May a Bruxelles, Donald Tusk si è lanciato in una dichiarazione che ha scatenato l'ira di profonda. Secondo il presidente del Consiglio europeo, c'è un "posto speciale all'inferno" per chi ha promosso la Brexit senza aver concepito un piano per portarla a termine."Mi chiedo a cosa somigli quel posto speciale all'inferno per coloro che hanno ...

BREXIT - Tusk È UNA FURIA 'INFERNO PER I FALCHI'/ Ultime notizie 'Probabile il no-deal - impossibile il remain' : Parole di fuoco quelle di Donald TUSK in merito alla BREXIT. Il presidente del consiglio europeo augura l'INFERNO ai falchi pro-uscita

Brexit - Downing Street : 'Tusk pensi prima di parlare' : 'Sta a Donald Tusk valutare se usare questo tipo di linguaggio sia d'aiuto'. Così un portavoce di Downing Street ha risposto gelido alla richiesta di commenti sui riferimentI ai Brexiteers che ...

Brexit - Donald Tusk : "Inferno chi l'ha proposta senza avere soluzioni" - irritazione del governo May : Il 29 marzo si avvicina, ma Londra e Bruxelles sembrano sempre più lontane. Lo spettro del no deal, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza accordo, non accenna ad allontanarsi. Donald Tusk - che oggi ha incontrato il premier irlandese, Leo Varadkar, a Bruxelles - ha riservato una stoccata al governo britannico: "Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la ...