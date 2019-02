Meteo | nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia Maltempo al Sud

Allerta Meteo Piemonte : rischio valanghe nelle valli su Torino e Cuneo : Ancora neve in Piemonte, anche se le precipitazioni si sono attenuate, dal pomeriggio. Resta l’Allerta gialla per il pericolo di valanghe – informa la Protezione civile della Regione Piemonte – sull’Alta Valle di Susa e le valli Chisone. Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi alpini della Valle Tanaro. Deboli nevicate sono ancora previste sulle pianure del Cuneese e del Torinese e nelle valli Tanaro, Belbo e ...

Meteo - forte maltempo sulla penisola : neve e possibili nubifragi nelle prossime ore : Il mese di gennaio si chiude con nuvole, piogge e neve. Attese a partire da oggi nuove nevicate localmente fino in pianura al Nord-Ovest e la neve poi insisterà venerdì su tutto l’arco alpino e fino a quote di pianura sulle regioni nord-occidentali. Tra domani e sabato diverse zone a rischio nubifragi.Continua a leggere

Meteo in diretta : nevica in molte citta' - come andra' nelle prossime ore : Meteo in diretta - La perturbazione artica annunciata in questi giorni ha raggiunto l'Italia nel corso della giornata odierna apportando piogge e nevicate diffuse. Attualmente la neve sta cadendo...

Allerta Meteo Lazio : temporali e venti di burrasca nelle prossime ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 27 gennaio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Dalle prime ore di domani, lunedì 28 gennaio e per le successive 24-36 ore sono attesi venti da forti a burrasca dai quadranti ...

Meteo - dove e quanto nevicherà nelle prossime 48 ore : Nuovo peggioramento è atteso a partire dalla serata con l'arrivo di fenomeni nevosi in pianura anche su Lombardia, Piemonte...

Geopotenziale : come interpretare i suoi valori nelle mappe Meteo : Geopotenziale - Il Geopotenziale è una grandezza meteorologica estremamente utile e spesso sottovalutata nelle analisi meteorologiche. Partiamo dalla definizione: Il Geopotenziale è il lavoro...

Previsioni Meteo - da giovedì si cambia - pioggia e neve al nord bello nelle regioni del sud : Roma - L'anticiclone delle Azzorre, che per molti giorni ha stazionato sull'Europa occidentale mantenendo un teso flusso di correnti da nord sull'Italia, arretrerà verso l'Atlantico. Le perturbazioni, che fino a ora hanno interessato l'Europa centro-orientale, potranno inserirsi tra Gran Bretagna e Francia entrando poi da ovest sull'Italia. L'evoluzione futura rimane comunque ancora molto incerta. QUALCHE ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per mareggiate nelle isole : Oggi e domani si verificherà sulla Toscana un rapido transito di una modesta perturbazione, associata ad un temporaneo rinforzo dei venti e ad una intensificazione del moto ondoso: la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per mareggiate, valido dalle 7 di domattina fino alla mezzanotte, sempre di domani, lunedì 14 gennaio, che interesserà l’Elba e le altre isole dell’Arcipelago nella provincia ...

Previsioni Meteo - l’Inverno è al giro di boa : netta “riscaldata” nelle prossime ore - ribaltone gelido dopo il 21 Gennaio? : Previsioni Meteo – L’Inverno 2018/2019 si appresta al giro di boa: siamo ormai a metà Gennaio e possiamo tracciare un bilancio della prima metà della stagione che dal punto di vista Meteorologico è iniziata il 1° dicembre e si concluderà il 28 Febbraio. Rispetto alle Previsioni stagionali, ha fatto fin qui molto freddo tra il Sud Italia e i Balcani che già a Dicembre erano state le uniche aree del continente europeo con anomalie ...

Previsioni Meteo Umbria : attesa nuova perturbazione nelle prossime ore : Secondo le Previsioni Meteo del Centro Funzionale della Protezione civile regionale dell’Umbria, nella regione nelle prossime ore è attesa una nuova perturbazione con possibili precipitazioni nevose, in particolare a ridosso della dorsale appenninica. A partire dal pomeriggio, sul versante orientale della regione, sono previste nevicate tra i 500 e 700 metri di quota, in abbassamento fino ai 300 metri in serata. Previsto anche un calo ...

Meteo - freddo e neve a quote collinari nelle regioni del centro sud : Le temperature scenderanno sensibilmente nelle giornate di oggi e domani portando nevicate a quote collinari nelle regioni adriatiche del centrosud. Nel weekend migliora.Continua a leggere

Meteo : torna la neve nelle regioni del Centro-Sud - nuovo vortice di aria fredda : In queste ore sull'Italia è in arrivo un nuovo vortice di aria fredda. La scorsa settimana le temperature sono scese notevolmente in tutta Italia, anche di 10 gradi sotto la media stagionale e diverse sono state le zone colpite da forti nevicate. Per l'Epifania è arrivato poi un momento di tregua, ma adesso il freddo e le nevicate a bassa quota stanno per ritornare specialmente al Centro-Sud, mentre il Nord continuerà a rimanere al 'secco' come ...

Meteo - torna la neve nelle regioni del centrosud. Temperature in forte calo : Un nuovo vortice di aria fredda è in arrivo nelle regioni del centrosud: porterà nevicate a quote collinari su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania.Continua a leggere