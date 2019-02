Crollano gli ordini | Airbus interrompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 

Nba - super LeBron non basta i Lakers Crollano contro gli Hawks : Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che, nel turno di questa notte in Nba, hanno incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 febbraio) : Golden State vince sempre - Boston sbanca Philadelphia - gli Spurs a fatica - Crollano i Lakers : Siamo sempre più vicini all’All Star Game di Charlotte di questo weekend, ma la NBA continua a giocare. Nella notte si sono disputati cinque match di grande rilevanza per la due Conference. Ad Est, per esempio, i Boston Celtics vincono a domicilio lo scontro diretto con i Philadelphia 76ers, mentre gli Orlando Magic passano a New Orleans e credono ancora alla post-season. Ad Ovest, invece, ennesima vittoria per i Warriors sui Jazz, San ...

Crollano gli under 40 in Italia : le persone con meno di 40 anni sono 4 su 10 : Crollano gli under 40 in Italia. Dal 2009 al 2019 sono diminuiti di 5,1 punti percentuali passando dal 45,1% al 40%. In altre parole oggi le persone con meno di 40 anni sono 4 su 10. E’ quanto emerge dalle tabelle Istat, contenute nel report ‘Indicatori demografici’, che fotografano la situazione dell’Italia al primo gennaio 2019, ed elaborate dall’Adnkronos. A diminuire è soprattutto la popolazione che rientra ...

Crescita - Ue taglia stima Pil Italia a +0 - 2% nel 2019 : “Frena per calo investimenti”. Crollano anche Germania e Olanda : Nel 2019 il Pil Italiano “scenderà a +0,2%, considerevolmente meno di quanto anticipato” nelle previsioni autunnali (+1,2%): lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime sulla Crescita. La revisione, la più ampia in Ue, conferma l’Italia come fanalino di coda dell’Unione. “Tra i maggiori stati membri, revisioni al ribasso della Crescita sono state considerevoli” anche per “Germania e Olanda“. Il ...

Adrian - 4^ puntata : Celentano assente sul palco e gli ascolti Crollano di nuovo : Ieri 4 febbraio è andata in onda in prima serata, su Canale 5, la quarta puntata di Adrian, lo show-serie animata di Adriano Celentano, tanto pubblicizzato nelle settimane scorse ma che, alla luce dei fatti, si sta rivelando un flop. La puntata di ieri infatti ha registrato un nuovo drastico calo degli ascolti, evidenziando il fatto che i telespettatori, di settimana in settimana, fuggono da Canale 5 nella serata del lunedì. Nessuna apparizione ...

Alessandro Di Battista - la rovina per Domenica live : arriva lui e gli ascolti di Barbara D'Urso Crollano : Barbara D'Urso ha avuto un'occasione più unica che rara nell'eterna gara di ascolti tra Domenica live su Canale 5 e Domenica in su Raiuno, ma Alessandro Di Battista ha deciso di rovinare tutto. La ...

Adrian - Crollano gli ascolti nella seconda puntata - nuove critiche sui social : crollano gli ascolti nella seconda puntata di Adrian trasmessa in prima serata su canale 5 ieri 22 gennaio e che, come per la puntata di esordio, ha visto risultati abbastanza differenti per le due fasi dello show. 'Aspettando Adrian' lo show trasmesso in diretta da Verona ha superato di poco i 3 milioni di telespettatori mentre il cartoon di animazione ha visto scendere l'attenzione del pubblico il quale, dopo la curiosità della puntata di ...

"Adrian" - Crollano gli ascolti. Ecco i motivi del disastro : E' conclamato: "Adrian" non ha passato la prova del nove. Adesso è un disastro di proporzioni bibliche, anzi da "bibbia biblica" di Celentano. La seconda puntata dell'evento dell'anno ha registrato 3.

Adrian - Crollano gli ascolti. Ecco i motivi del disastro : E' conclamato: "Adrian" non ha passato la prova del nove. Adesso è un disastro di proporzioni bibliche, anzi da "bibbia biblica" di Celentano. La seconda puntata dell'evento dell'anno ha registrato 3.

Adrian - Crollano gli ascolti : 15% di share per la prima parte - 13 - 3% nella seconda. Celentano “c’è e non c’è” : che farà Mediaset per le prossime 7 puntate? : crollano gli ascolti di Adrian, il secondo appuntamento dello show evento di Adriano Celentano è stato visto da soli 3.965.000 telespettatori e il 15% di share nella prima parte e da 2.883.000 e il 13,3% nella seconda. Hanno abbandonato Canale 5 due milioni di spettatori e circa il 6% di share, lo si poteva immaginare guardando la curva degli ascolti al debutto. La serata è stata vinta dal film tv in onda su Rai1 “Liberi di ...

Celentano perde ancora contro Rai1 : Crollano gli ascolti di Adrian : Celentano battuto da Liberi di Scegliere: disastro totale per Adrian Adrian, la serie evento di Celentano floppa. La seconda puntata, andata in onda martedì 22 gennaio, ha avuto un brusco calo: Aspettando Adrian, che ha visto il Molleggiato in scena nel teatro Camploy di Verona per un blitz di pochissimi minuti in cui ha regalato una delle sue leggendarie pause, ha interessato 4.179.000 telespettatori pari al 17,70%, rispetto ai 5.997.000 ...

Crollano gli ascolti di Adrian nella seconda puntata con l’assoluzione di Celentano - muto in scena : Dopo l'esordio al di sotto delle aspettative, Crollano gli ascolti di Adrian nella seconda puntata del 22 gennaio, con Canale5 ancora una volta battuta dalla fiction di Rai1. Il film tv Liberi di Scegliere vince la serata con 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share, mentre sull'ammiraglia Mediaset gli ascolti di Adrian nella seconda puntata si fermano a 3.965.000 spettatori pari al 15% di share per l'anteprima Aspettando Adrian in diretta ...

Giappone - Crollano gli ordinativi di macchinari a novembre : A novembre , il settore industriale del Giappone, dimentica subito il tentativo di recupero messo in atto nel mese di ottobre, come segnalato dalla forte contrazione degli ordinativi di macchinari ...

NBA - Memphis-San Antonio 96-86 : Belinelli il migliore dei suoi - ma gli Spurs Crollano coi Grizzlies : Avere un Marc Gasol aggressivo — nelle precedenti due gare non aveva toccato la doppia cifra e aveva sbagliato tutte le sei triple tentate — fa tutta la differenza del mondo per questa squadra, che ...