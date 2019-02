Al Festivalino di Anatomia Femminile di Michele Monina la riscossa della musica delle

optimaitalia

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Articolo a cura di Luca Mastinu di OM-OptimagazineMentre il 69° Festival di Sanremo dispensava punti interrogativi sulla scarsa presenza di quote rosa tra gli artisti in gara, ildiriscopriva ladonne con eventi paralleli alla gara dell'Ariston. L'evento alternativo organizzato daha avuto luogo proprio nei giorni del Festival e ha visto 25 cantautrici esibirsi su tre palchi. L'iniziativa è nata due anni fa sui canali social di, che egli stesso trasformava in un palcoscenico che ospitava le esibizioni livepartecipanti, ma quest'anno grazie alla collaborazione con il regista Mattia Toccaceli e di Optimagazine, ildiha acquistato una forma fisica e live.Le venticinque cantautrici si sono esibite su tre palchi, allestiti presso il Teatro Pino Daniele del Palafiori, ...