BESTEMMIA IN CONSIGLIO COMUNALE Era in diretta | chieste le dimissioni del presidente del

La presidente del Consiglio comunale BESTEMMIA in streaming. Chieste le dimissioni : Bufera politica a Viareggio dopo che la presidente del Consiglio comunale Paola Gifuni, eletta in una lista civica che sostiene il sindaco Giorgio Del Ghingaro, durante la seduta nel corso della quale si esaminavano le osservazioni al regolamento urbanistico, ha pronunciato una bestemmia al microfono mentre era in corso la diretta streaming del Consiglio . Alessandro Santini, eletto nelle file di Forza Italia, ha immediatamente chiesto le ...

