«Quando pensi di aver capito male | e invece non ci hai capito niente»

Bustone Inps 2019 pensione sociale e di invalidità - Quando arriva : Bustone Inps 2019 pensione sociale e di invalidità, quando arriva quando arriva il Bustone della pensione sociale o di invalidità Bustone Inps 2019 pensione sociale e di invalidità, quando arriva quando arriva il Bustone Inps 2019 Da settembre 2018 dovrebbero essere partite le spedizioni del Bustone Inps ai pensionati. Si tratta di un plico che viene inviato ai soggetti in pensione la cui finalità è quella di verificare i redditi derivanti ...

Pensioni di invalidità Inps : lettera di restituzione assegno - Quando arriva : Pensioni di invalidità Inps: lettera di restituzione assegno, quando arriva In questo nostro articolo proviamo a spiegare in quali casi è possibile che l’Inps invii una lettera per chiedere la restituzione di una parte dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) versato sotto forma di pensione di invalidità comprensivo della integrazione del trattamento minimo per le Pensioni molto basse. Prima di entrare nel vivo ...

Lettera prepensionamento Quota 100 per pensione anticipata - Quando farla : Lettera prepensionamento Quota 100 per pensione anticipata, quando farla Il decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza è stato letto in lungo e in largo dai diretti interessati alle due misure. La misura è ormai ufficiale e definitiva per questo motivo in molti si stanno chiedendo quando poter fare la Lettera di prepensionamento. Le finestre di uscita sono state pubblicate nero su bianco e i tempi per usufruire della prima uscita ...

Canone Rai 2018 : esenzione con pensione sociale - Quando è concessa : Canone Rai 2018: esenzione con pensione sociale, quando è concessa esenzione Canone Rai per pensione sociale, si può ottenere È possibile non pagare il Canone se si percepisce la pensione sociale? L’ esenzione dal pagamento del Canone Rai scatta per chi ha 75 anni o più e un reddito inferiore agli 8mila euro annui; in precedenza, tale limite era fissato a 6.713,98 euro. Per il calcolo del reddito bisogna considerare anche tutti quelli ...

Pensione anticipata Quota 41 con contributi volontari - Quando valgono : Pensione anticipata Quota 41 con contributi volontari, quando valgono contributi volontari Quota 41 e Pensione anticipata, quanto valgono In attesa di novità su Quota 41 per tutti, di cui si dovrebbe cominciare a parlare dal prossimo anno, i lavoratori precoci possono usufruire della Pensione anticipata con 41 anni di contributi. Tuttavia bisogna essere in possesso di determinati requisiti per approfittare di questa via d’uscita. Altrimenti ...

Pensione anticipata e assegno di invalidità - Quando si rischia di perderla : Pensione anticipata e assegno di invalidità, quando si rischia di perderla assegno di invalidità e Pensione anticipata: quando uscire Pensione anticipata e assegno di invalidità, quando si rischia di perderla assegno di invalidità e Pensione anticipata Il sistema previdenziale italiano cerca di tutelare i lavoratori invalidi. Infatti, gli è permesso di anticipare la data della Pensione se in possesso di determinati requisiti. Questi ...

Pensioni 2019 - Quando verranno pagate? Il calendario ufficiale con le date mese per mese : L'Inps ha pubblicato il calendario ufficiale con i giorni in cui verranno accreditati gli assegni Pensionistici nel 2019...

Pensioni - Quando Einaudi volle quota 110 : I lavoratori della classe 1952 che quest’anno andranno in pensione con i requisiti di vecchiaia a 67 anni devono essere orgogliosi. Non solamente per la lunga carriera produttiva che...

Pensioni - la fregatura per i dipendenti statali : addio alla buonuscita - Quando potranno riscuoterla : Pessime notizie per i dipendenti statali che hanno intenzione di andare in pensione sfruttando lo scivolo della quota 100 con la finestra prevista per il prossimo luglio. Secondo quanto riporta il Messaggero, il lavoratore che smette di lavorare in anticipo dovrà attendere la buonuscita per un bel p

Quando arriveranno i decreti per quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza : L'approvazione definitiva della legge di bilancio libera le risorse per il primo superamento della legge Fornero con quota 100 pensioni e per il reddito di cittadinanza. Ora il Governo Conte potrà lavorare ai decreti legge specifici, che poi dovranno essere discussi e approvati nei due rami del Parlamento.Continua a leggere

Manovra - Boschi contro Conte : “Si pulisca la bocca Quando parla di pensionati - il suo è un attacco ignobile” : “È una legge di Bilancio perché taglia tutte le pensioni, non solo quelle d’oro o di platino. E quando, oggi, il presidente Conte in conferenza stampa si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendono i loro diritti, dovrebbe pulirsi la bocca. Perché è ignobile attaccare chi ha lavorato una vita intera per meritarsi la pensione”. A dirlo, alla Camera, durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, Maria ...

Pensioni - l'ultima beffa su quota 100 : Quando vedrai il tuo assegno : 'Sono estremamente soddisfatto della possibilità che offriremo agli italiani' con quota 100 . Così, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, il vicepremier nonché ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ...

