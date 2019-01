Il Venezuela divide ancora Lega e M5s | è rissa tra Salvini e Di Battista

Venezuela : la crisi divide la popolazione e l’America : Venezuela : la crisi divide la popolazione e l’America Lo scorso 23 gennaio centinaia di migliaia di Venezuela ni sono scesi in piazza contestando Nicolás Maduro; il Presidente si era insediato per un secondo mandato presidenziale poche settimane fa. Le elezioni presidenziali dello scorso maggio sono tuttora contestate dall’opposizione Venezuela na soprattutto a causa di un’alta astensione, nonché della mancata partecipazione e ...

Il Venezuela ha due presidenti (e il mondo si divide) : Sono giorni drammatici in Venezuela. Il Paese è in preda a crisi istituzionale, tumulti, caos economico, dopo l'autoproclamazione a presidente della repubblica del presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò. Il presidente in carica, Nicolàs Maduro, ha denunciato come un «golpe» il passo del capo dell'opposizione. Guaidò, acclamato dalla folla che nei giorni scorsi ha montato la protesta di piazza contro Maduro, è stato subito riconosciuto ...