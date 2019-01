Allarme bomba all’ospedale Galliera

Francoforte - Allarme bomba su un treno : evacuati 500 passeggeri : La circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta. Dopo il "via libera" delle autorità, il viaggio dei passeggeri ...

Bitonto. Tribunale evacuato per un Allarme bomba : Mercoledì mattina movimentato a Bitonto (Bari). evacuato per un allarme bomba il Tribunale di Bitonto. Si tratta dell’ex sezione distaccata

Roma : falso Allarme bomba ai Fori - ombrelli nel borsone fatto brillare : Roma – Attimi di tensione a Roma in via dei Fori imperiali, all’altezza dell’ingresso dei visitatori nell’area archeologica, per un allarme bomba scattato intorno alle 15.30 a seguito del ritrovamento di un borsone incustodito. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei Carabinieri che, dopo una prima analisi con il metal detector, hanno transennato l’area e poi fatto brillare il bagaglio. Ad una successiva ...