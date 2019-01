Rizzoli | ' Var non elimina le polemiche'

Vasco in visita all'ospedale Rizzoli di Bologna : 'La verità è difficile da trovare - troppe menzogne' : 'La verità è difficile in questo periodo da trovare perché ci sono troppe verità false, troppe menzogne raccontate come verità, ci sono le fake news. Insomma, è un periodo veramente molto confuso, ...

Rizzoli difende il Var : “si può sbagliare - ma ha migliorato il calcio” : Il designatore degli arbitri per la Serie A Rizzoli, è tornato a parlare di Var dopo le polemiche scaturite dall’ultimo weekend “La Var è usata da esseri umani e in quanto tali possono sbagliare. Sicuramente lavoreremo ancora per migliorare l’utilizzo di questa tecnologia da parte degli arbitri. Se però diamo un’occhiata alle statistiche, a fronte di tre episodi in cui il Var non è intervenuto, ce ne sono sette in cui è stato ...

Cairo : Rizzoli sulla Var fa quel che può : ANSA, - MILANO, 4 DIC - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, difende l'operato del designatore arbitrale Nicola Rizzoli, dopo le polemiche sul mancato utilizzo della Var in Roma-Inter, in occasione ...

Roma-Inter e le polemiche sul Var - Rizzoli interviene : “si è trattato di errore umano - non di protocollo” : Roma-Inter fa ancora discutere, il designatore Nicola Rizzoli è intervenuto per spiegare il proprio punto di vista sul caso del rigore su Zaniolo Nicola Rizzoli è stato chiamato a difendere il Var all’indomani di un weekend funesto per la tecnologia. Dopo Roma-Inter e le gaffe del duo Rocchi-Fabbri, il designatore si è trovato in una situazione scomoda, nella quale si è districato comunque bene. “C’è poco da parlare di ...

Var - Rizzoli : 'Caso Zaniolo? È stato un errore - non va aggredito il protocollo'

Rizzoli 'errore umano - Var migliorabile' : ANSA, - MILANO, 3 DIC - "C'è poco da dire, è stato un errore. La cosa da sottolineare è che non va aggredito un protocollo, tante volte ci sono errori umani, sicuramente si lavorerà per migliorare". ...

Roma-Inter - Rizzoli : 'Errore umano - non di protocollo. Il Var va utilizzato meglio' : Nicola Rizzoli , designatore degli arbitri, parla a Sky Sport al Galà del Calcio , tornando sui fatti di Roma-Inter di ieri sera: 'C'è poco da parlare di episodi. Ci sono situazione in cui si può sbagliare. Eviterei di parlare di protocollo, capita di ...

Arbitri - parla Rizzoli : “Aggiustato intervento Var. Proteste? Problema di cultura sportiva” : “Siamo soddisfatti: non è mai facile e scontato esserlo dopo una domenica di Serie A, stavolta però lo siamo certamente“. Il designatore arbitrale della Serie A, Nicola Rizzoli, si dice contento del rendimento della ‘sua’ squadra nel fine settimana di campionato. L’ex arbitro internazionale ha evidenziato ai microfoni di Radio Anch’io Sport come si sia calibrato l’utilizzo del supporto tecnologico: ...

Rizzoli soddisfatto : 'Abbiamo aggiustato l'uso del Var' : ... non tanto della volontà, che è di eliminare gli errori - spiega l'ex direttore di gara internazionale ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', su Rai RadioUno - Più che aumentato, ne abbiamo ...

Serie A - Nicola Rizzoli soddisfatto del Var : “potremmo inserirlo anche in B” : Nicola Rizzoli annuncia la possibilità di inserire il Var anche in Serie B dalle prossime stagioni, intanto in Serie A continua a convincere “L’utilizzo del Var in questo weekend? Non è mai facile e scontato esserlo dopo una domenica di Serie A, stavolta però siamo certamente soddisfatti“. E’ il bilancio tracciato dal Nicola Rizzoli, designatore arbitrale della Serie A. E a una domanda sul maggior utilizzo del Var, ...

Var - ecco i 7 errori riconosciuti da Rizzoli : I VIDEO : Soddisfatto dell'incontro, un po' meno del bilancio di questo inizio stagione. Nicola Rizzoli parla con sincerità al termine di quello che ha definito un vero e proprio workshop su arbitraggio e var ...

Var - Rizzoli : 'Obiettivo è eliminare gli errori chiari. Benatia-Higuain? Interpretazione personale'

Var - Rizzoli : “Troppi sette errori legati alla nuova tecnologia”. I numeri della stagione in corso : Nelle prime dodici giornate di Campionato di Serie A, sono stati commessi solo 7 errori legati all’utilizzo del Var, uno in meno dello stesso periodo dello scorso anno, parole e musica del designatore arbitrale Nicola Rizzoli, in occasione dell’incontro che si è svolto oggi a Milano in Lega Calcio tra vertici arbitrali e allenatori di […] L'articolo Var, Rizzoli: “Troppi sette errori legati alla nuova tecnologia”. I ...

Rizzoli : 'Nelle prime 12 partite solo 7 errori legati alla Var' : Roma, 19 nov., askanews, - Nelle prime 120 partite di questo campionato sono 7 gli errori arbitrali legati all'uso della Var, uno in meno della scorsa stagione nello stesso periodo,, 5 dei quali '...