Spalletti ha le idee chiare, Nainggolan è l’uomo giusto!

lanotiziasportiva

: Spalletti: 'Ci sono squadre forti che ambiscono alle prime quattro posizioni, che si rafforzeranno e che sono al no… - LucianoDavite : Spalletti: 'Ci sono squadre forti che ambiscono alle prime quattro posizioni, che si rafforzeranno e che sono al no… - carromercato : L'#inter ad oggi è pari al #napoli, ma #spalletti deve decidere una volta per tutte su cui puntare a centrocampo e… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Radja2.0 è pronto a tornare il vero Ninja.Parola di Luciano: «Da qui alla fine sono convinto che Radja riuscirà a spiegare perché qui quando si è parlato di lui sono stati tutti entusiasti dell’idea che avevamo avuto. Riuscirà a dimostrare che l’idea che tutti avevano su di lui quando l’abbiamo preso all’Inter era quella giusta».Il vero Ninja in casa Inter finora si è visto pochissimo, ma la rivoluzione di fine 2018 ­inizio 2019 non potrà che fare bene al centrocampista belga. Il patto d’onore stretto con Marotta – Ausilio – ­è il punto di partenza per uno sprint lungo 5 mesi: l’Inter vuole vincere almeno un trofeo. E fondamentale, se non decisivo, dovrà essere l’apporto di Radja.Che è chiamato a tenere un basso profilo fuori dal campo e a prestazioni di alto livello, in campo. Già oggi, davanti agli oltre 11 mila bambini di San Siro ...