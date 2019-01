Infiniti QX Inspiration | un assaggio del primo modello elettrico del marchio giapponese

Infiniti QX Inspiration : il futuro è una strada a zero emissioni [FOTO] : ll prototipo di SUV Infiniti QX Inspiration offre uno sguardo in anteprima sul futuro elettrico della Casa giapponese L’ Infiniti QX Inspiration è un prototipo di suv di medie dimensioni che presenta in anteprima il primo veicolo interamente elettrico della casa automobilistica. La ricerca dell’innovazione tecnologica e propulsiva è da sempre la principale ragione d’essere del brand, e l’elettrificazione costituisce ...

Infiniti QX Inspiration - La Suv del futuro - elettrica e autonoma : Sbalzi corti, linea di cintura molto alta, muso aguzzo, fari minimalisti, incavi laddove servono. Telecamere al posto degli specchi retrovisori e ampie piastre di protezione "a salire". Può bastare? La concept annunciata da Infiniti per il Salone di Detroit, la QX Inspiration, colpisce, non c'è che dire. Per le sue forme "liquide" - a Karim Habib, direttore del design Infiniti, questa definizione piace -, l'originalità ...

A Detroit Infiniti presenta QX Inspiration : In vista del suo futuro elettrificato, il 14 gennaio al Salone Internazionale di Detroit INFINITI svelerà la nuova concept QX Inspiration, che rappresenta i piani della Casa per i veicoli elettrificati ad alte prestazioni, che offrono una totale affidabilità e una nuova era per il design di INFINITI: fuso con il DNA giapponese, un rinnovato […] L'articolo A Detroit INFINITI presenta QX Inspiration sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...