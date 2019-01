Il compagno Sanchez ferma gli sbarchi La Proactiva bloccata a Barcellona

ilgiornale

(Di martedì 15 gennaio 2019) Erano solo sette mesi fa, ma sembra un secolo. In quei giorni il socialista Pedro, da poco succeduto a Mariano Rajoy alla guida della Spagna, si atteggiava a nuovo Messia dei migranti. Mentre l'Italia sovranista e cattivella di Matteo Salvini chiudeva i porti alla nave Aquarius con a bordo 600 migranti il primo ministro spagnolo gli spalancava gli attracchi di Valencia e mobilitava duemila fra medici, psicologi, interpreti, poliziotti e operatori sociali per offrir loro un degno benvenuto. Il tutto sotto gli occhi di 700 giornalisti pronti a celebrare il buon cuore spagnolo e a condannare l'egoismo di un Italia colpevole di non voler aggiungere nuovi migranti ai 700mila accolti, nell'indifferenza europea, nei quattro anni precedenti. Peccato che la fiaba spagnola sia già finita.Ieri Pedro, dopo aver messo al bando tutte le navi delle Ong facendo eccezione solo per la ...