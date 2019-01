Nba | Denver travolge i Clippers di Gallinari | agli Spurs servono due overtime per battere

Nba 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

Nba - i risultati della notte : Gallinari travolto a Denver - Miami batte Boston : Denver Nuggets-L.A. Clippers 121-100 La 21esima tripla doppia in carriera di Nikola Jokic , 18 punti, 14 rimbalzi e dieci assist, è il marchio di fabbrica che il talentuoso lungo serbo mette su una ...

Risultati Nba : Gallinari cade a Denver - spettacolo tra Spurs e Thunder : Risultati NBA, Gallinari e Belinelli hanno disputato buone prove nella notte di gare USA, uno solo ha portato però la vittoria a casa Risultati NBA, quattro incontri si sono giocati nella notte americana, con entrambi i nostri azzurri impegnati sul parquet. I Clippers di Danilo Gallinari hanno perso contro Denver, 121-100 abbastanza netto contro Jokic e soci. Tripla doppia in soli 28 minuti di utilizzo per il centro serbo che ha dominato ...

Nba - Gallinari segna 20 punti : tris di vittorie per i Clippers. Denver rialza la testa : LOS ANGELES, USA, - Basket NBA, ecco quanto è avvenuto nei match disputati nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. La sfida dello Staples Center tra i Los Angeles Clippers e i Charlotte Hornets comincia ...

Nba 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Basket - Nba : San Antonio ok e Popovich nella storia - Denver cade a Houston : WASHINGTON - Tredici vittorie nelle ultime sedici partite e coach Popovich sempre più nella storia. San Antonio, 24-17, ha decisamente cambiato marcia dopo un inizio stagione da incubo e ora prosegue ...

Nba - Gregg Popovich da record. Houston - pioggia di triple per battere Denver : NEW YORK - Un altro record, l'ennesimo per Gregg Popovich . La guida dei San Antonio Spurs sale sul podio degli allenatori più vincenti di sempre, al pari di Jerry Sloan con 1.221 vittorie in carriera ...

Nba - Denver ko ma resta prima a ovest : ANSA, - ROMA, 8 GEN - Cade Denver, capolista della Western Conference, sotto i colpi dei Rockets guidati da un James Harden, dominatore assoluto della partita. La gara clou della notte Nba non delude, ...

Nba - non solo Harden - 32 punti - : 31 di Clint Capela e 22 triple mandano ko Denver : Houston Rockets-Denver Nuggets 125-113 C'è James Harden, e si sa " per "Il Barba un'altra serata da MVP con 32 punti e 14 assist. Il problema è quando anche tutti gli altri Rockets sono in serata di ...

Nba 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

Mercato Nba – Nick Young dice addio a Denver : ‘Swaggy P’ tagliato dai Nuggets : L’avventura di Nick Young ai Denver Nuggets finisce in breve tempo: la franchigia del Colorado taglia ‘Swaggy P’ dopo appena 4 partite giocate Campione NBA in carica, ma senza squadra. La storia di Nick Young ha dell’incredibile. In effetti ‘Swaggy P’, dopo essere stato rilasciato in estate dai Golden State Warriors, aveva trovato un accordo al minimo salariale con i Denver Nuggets nelle scorse settimane. La franchigia del Colorado aveva ...

Nba - risultati della notte : altri 41 per James Harden - Denver rimane prima a Ovest - Walker 47 punti ma perde : New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108 Era solo questione di tempo prima che l'incredibile momento di forma di James Harden iniziasse a scrivere qualche pagina dei libri di storia e accostarsi ...