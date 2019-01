La storia della donna che prese un monopattino dalla spazzatura e fu licenziata

Il più grave incidente stradale della storia d'Italia : I video dei telefonini raccolti raccontano di un viaggio di ritorno allegro, con i passeggeri che scherzano, parlano, qualcuno canta anche. Tutto accade alle 19,30 di domenica 28 luglio 2013. Il bus Volvo bianco percorre l'autostrada A16 Napoli - Canosa, imboccata al casello di Benevento, per dirigersi verso Napoli e poi a Pozzuoli, dove la maggior parte dei viaggiatori risiede. Ma il pullman guidato da Ciro Lametta, partito da Pozzuoli 3 ...

City of Lies - L'ora della verità : la storia dietro al film con Johnny Depp e Forest Whitaker : Gli è costata la sua famiglia, il suo lavoro, il suo mondo. E la sua vita. Basata su questo caso .» «Forest è una delle persone che preferisco in tutto il mondo, lo è sempre stato» , afferma invece ...

Come I Soprano hanno cambiato la storia della tv : James Gandolfini nei panni di Tony Soprano, 1999. (foto: Anthony Neste/The LIFE Images Collection/Getty Images) Per riparlare de I Soprano, a vent’anni dal debutto della serie che avrebbe trasformato la televisione in arte, occorre cominciare dalla fine: dalla leggendaria ultima scena e dalla dissolvenza su cui appassionati e spettatori occasionali ancor oggi si accapigliano. Vediamo Tony, il tormentato boss interpretato da James Gandolfini, ...

FIFA 19 introduce il giocatore più forte della storia di FIFA Ultimate Team e il suo prezzo è già alle stelle : Ve ne stiamo parlando in questi giorni rivelandovi tutti i dettagli del Team of the Year 2018 di FUT, la modalità più giocata e più di successo di FIFA 19 e di diversi capitoli precedenti della serie calcistica. Vi abbiamo però parlato anche delle peculiarità di questa modalità e delle carte TOTY.Abbiamo sottolineato la percentuale bassissima di probabilità di scovare queste carte all'interno dei pacchetti di FUT evidenziando anche come diversi ...

Rifiuti a Roma - storia infinita della “monnezza”. E ora M5s apre alla discariche : Possibile svolta nella crisi dei Rifiuti che stringe la Capitale: nella riunione della cabina di regia voluta dal ministro dell'ambiente Sergio Costa tenutasi presso il ministero, si è lavorato sulle aree "bianche" indicate dalla Città Metropolitana come possibili sedi di impianti per lo smaltimento o lo stoccaggio dei Rifiuti, nella mappa già trasmessa a dicembre dalla Città metropolitana alla Regione. In Campidoglio bocche cucite su un ...

Il tweet più rilanciato della storia è di un miliardario giapponese : Yusaku Maezawa, coinvolto dall'impresa del viaggio sulla Luna con la SpaceX di Elon Musk, sta per sfiorare quota 5 milioni di rilanci grazie a un post in cui promette di regalare a cento fortunati a caso 100 milioni di yen

La cronistoria della vicenda trivelle e 5 domande (che porterò in Procura) a Di Maio e Costa : Vi spiego cosa c'è dietro il "pasticcio" delle autorizzazioni nel Mar Ionio di fronte alle spiagge più belle d'Italia. Le imbarazzanti dichiarazioni di Di Maio e Costa. vicenda che va chiarita anche dalla Procura di Roma ecco perché... #facciamorete.È una stratosferica e imbarazzante balla quella di Luigi Di Maio quando afferma che non ha rilasciato i permessi per la ricerca di idrocarburi nel Mar Ionio e che ...

Final Fantasy XIV Stormblood : la conclusione della storia inizia oggi con l'arrivo della patch 4.5 : Il capitolo Finale della storia di Stormblood di Final Fantasy XIV Online inizia oggi con l'uscita della prima parte della patch 4.5, A Requiem For Heroes. In questa prima parte i giocatori potranno divertirsi con moltissimi contenuti inediti che porteranno alla prossima espansione, Shadowbringers™, tra cui il terzo e ultimo capitolo dell'acclamatissima serie di raid dell'alleanza, Return to Ivalice, nuove missioni dello scenario ...

World Class Gymnast : chi sono le migliori ginnaste della storia? Italia presente con 51 azzurre : La FIG ha istituito da tempo la World Class Gymnast, una Classe di merito in cui sono inserite le atlete che si sono messe maggiormente in luce nella storia di questa disciplina. Entrare in questa speciale “Classifica” è abbastanza complesso, bisogna disputare almeno una finale ai Mondiali o alle Olimpiadi (sia essa di squadra o individuale). Va da sé che soltanto le migliori atlete possono fregiarsi di questo speciale ...

Si aggiungono nuovi episodi a Grey’s Anatomy 15 per la seconda stagione più lunga della sua storia (ma il primato resta irraggiungibile) : Nonostante gli addii a personaggi storici abbiano fatto infuriare il pubblico al termine della precedente stagione, sembra che il medical drama di Shonda Rhimes non conosca crisi: si aggiungono infatti nuovi episodi a Grey's Anatomy 15, che si allunga nella programmazione di ABC con ulteriori tre appuntamenti inizialmente non previsti. A poco più di una settimana dal ritorno in onda della serie negli Stati Uniti con la midseason première, ABC ...