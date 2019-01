Dem all' attacco su Carige | Salvini | ' Tutelati risparmiatori | non come Renzi'

La Demo di Devil May Cry 5 è stata tolta dallo store Xbox - ma ne sta per arrivare un'altra : Apprendiamo da Gamespot che Capcom ha deciso di rimuovere dallo store Xbox la demo di Devil May Cry 5 rilasciata nel mese di dicembre, rimanendo a esclusiva disposizione di quanti l'hanno già scaricata.A questa cattiva notizia, tuttavia, ne corrisponde una decisamente migliore. Capcom stessa, in un tweet, dopo aver ringraziato tutti i videogiocatori su Xbox che hanno dato una prima chance al gioco, ha rivelato che una nuova demo approderà sia ...

Di Maio a Gilet gialli : ‘Non mollate. Avete stesso spirito del M5s - vi offriamo Rousseau per Democrazia diretta’ : Un post scritto in forma di lettera in sostegno dei Gilet gialli. “Non mollate”, è l’incipit dell’intervento di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle rivolto al movimento di protesta francese. “Il Movimento 5 stelle è pronto a darvi il sostegno di cui Avete bisogno”, ha scritto il leader M5s. “Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che ...

Non tutti gli operatori allineati al moDem libero : occhio alla promozione Wind Tre del 7 gennaio : Il 2019 si è aperto con una grossa novità per quanto riguarda il mondo della telefonia, in riferimento alla questione del modem libero. Gli operatori, come tutti sanno, sono chiamati a svincolare il pubblico dell'obbligo di acquistare o noleggiare il router necessariamente dall'azienda con cui si va a stipulare un nuovo contratto, al punto che nei giorni scorsi abbiamo addirittura condiviso con voi una guida per darvi tutte le dritte del caso ...

Con i gilet gialli : contro la rappresentanza - per la Democrazia : Il "nuovo mondo" è quello vecchio in peggio: questo è il messaggio principale inviato da chi dallo scorso novembre indossa il gilet giallo. Nel 2017, Macron e il suo partito-azienda «En marche» hanno ...

Brescia : Gallera - 'no legame neonati morti - no focolaio infettivo epiDemico' : Milano, 6 gen. (AdnKronos) - "Anche la direzione strategica dell'Asst degli Spedali Civili di Brescia ha avviato i controlli interni per fare chiarezza sui decessi. Da questi primi controlli è emerso che i quadri clinici rimandano a condizioni di malattia differenti e non appaiono correlati. In part

Normale di Pisa - 287 accaDemici firmano appello unirsi alla Federico II di Napoli : “Proposta per crescita del meridione” : Duecentoottantasette accademici italiani e esteri hanno firmato un appello per chiedere che non venga fermato il progetto dell’allargamento della Scuola Normale di Pisa al Sud, con l’ingresso per tre anni nell’Università Federico II di Napoli su alcune discipline. Lo riferisce La Repubblica, che riporta come per i docenti qualificati non possa bastare l’intervento del sindaco di centrodestra di Pisa, e di un gruppo ...

Tentano di screditarla con un video - ma la deputata Dem improvvisa un nuovo ballo : La politica di New York su Twitter ha postato un altro filmato in cui danza di nuovo, ma questa volta davanti al suo ufficio sulle note di 'War' di Edwin Star. I hear the GOP thinks women dancing are ...

Usa - Democratici : Trump disposto allo shutdown per anni : Donald Trump è disposto a tenere chiuso il governo con lo shutdown per un "periodo lungo, mesi o anche anni". Lo ha affermato il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, al termine dell'...

I gilet gialli vogliono inaugurare la Democrazia diretta in Francia : Parigi. Tre lettere lasceranno il segno nel futuro prossimo della Francia: R, come referendum, I, come initiative, C, come citoyenne. Il referendum d’iniziativa civica, rivendicazione faro dei gilet gialli, si sta imponendo a Parigi come il tema centrale di questo 2019, il dossier su cui il presiden

Cina - allarme Demografia : nel 2018 nati solo 15 milioni di bambini : Roma, 2 gen., askanews, - Nonostante l'allentamento della politica demografica del governo, il numero dei nuovi nati in Cina continua a calare. Nel 2018, secondo quanto ha scritto il Global Times, dovrebbero essere nati due milioni di bambini in meno che nel ...

Il Capodanno di Demi Lovato all’insegna della sobrietà dopo l’overdose : “Ho imparato la lezione” : Il Capodanno di Demi Lovato è stato motivo di riflessione per la popstar dopo l'anno più difficile della sua vita: la cantante di Tell Me You Love Me è finita in rianimazione in seguito ad un'overdose lo scorso luglio e ha rischiato la vita, prima di intraprendere un percorso di riabilitazione in una clinica specializzata per tre mesi. Già con problemi di dipendenza da alcol alle spalle e tendenze suicide in giovane età, la Lovato ha dovuto ...

La senatrice statunitense Elizabeth Warren ha annunciato la sua candidatura alle primarie dei Democratici per le elezioni presidenziali del 2020 : La nota senatrice Elizabeth Warren statunitense ha annunciato la sua candidatura per le primarie del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali statunitensi, previste per il 2020: Warren è la prima politica Democratica conosciuta e di alto livello a comunicare