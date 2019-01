Bistecca d’oro e insulti social ai propri follower | Ribery multato dal Bayern Monaco dopo

sportfair

(Di domenica 6 gennaio 2019) Franckcriticato suiaver postato il video che lo riprende mentre si appresta a gustare unaplaccata d’oro: ilprende provvedimenti contro il calciatore Franckha fatto parlare di sé negli ultimi giorni a causa di una cena consumata in un ristorante degli Emirati Arabi. Il calciatore, che si trovava a Dubai in occasione delle festività di Capodanno, si è concesso unad’oro nel locale Nusr-Et del famoso chef Salt Bae. Il taglio di carne, placcato del prezioso metallo, è stato ripreso in un video e postato suidel calciatore, ma non è stato gradito daiLaPresse/ReutersIl filmato è diventato virale, ma anche molto criticato per il messaggio di ostentazione che ha veicolato., dal canto suo, ha risposto ai critici utenti con. “Siete nati da un buco nel preservativo, andate a fare ...