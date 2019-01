Assessore leghista posta filastrocca sui migranti | i social gli ' rispondono' in rima

"Il migrante vien di notte...". Assessore leghista a Monfalcone posta su Facebook una filastrocca che denigra gli immigrati : Dopo il gesto del vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, che ieri via social aveva annunciato di avere gettato "con soddisfazione nel cassonetto" le coperte di un clochard come avrebbe fatto "un normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città", scoppia un altro caso, questa volta a Monfalcone (Gorizia), città a guida leghista. A pubblicare sempre su Facebook, nelle stesse ore, una filastrocca che denigra i ...

Pavia - uccise l'ex compagna : ergastolo a ex Assessore leghista : Franco Vignati, 64enne ex assessore in quota leghista, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte D'Assise di Milano per l'omicidio dell'ex compagna e badante, Kruja Lavdijie. L'uomo è stato ...

Genova - l’Assessore leghista celebra il dl Sicurezza. Ma un mese fa ha votato per raddoppiare i posti negli Sprar : Quando è chiamato a calcare il palco dei comizi della Lega Stefano Garassino, assessore ‘sceriffo’ alla Sicurezza e all’immigrazione di Genova, elogia e si entusiasma per la linea del suo leader e ministro dell’Interno Matteo Salvini, lontano dai riflettori firma la delibera di Giunta con la quale il Comune chiede in extremis di ampliare di 150 posti l’accoglienza in strutture Sprar per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati ...

Rom - l'Assessore leghista subisce un furto e sbotta sui social : 'Vi dovrebbero mozzare le mani' : Dopo aver subito un furto, ha insultato sui social rom e stranieri. Giorgia Povolo , assessore leghista alle politiche sociali del Comune di Ivrea, oltre agli insulti, ha definito gli zingari 'zecche ...

L'Assessore leghista di Ivrea insulta gli zingari su Fb : «Zecche - spero vi mozzino le mani». È polemica : Il post razzista, risalente a qualche mese fa e poi cancellato, ha scatenato la polemica politica. Il Partito Democratico ha presentato un'interpellanza al sindaco Stefano Sertoli , centrodestra, . L'...