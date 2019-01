WTA Auckland – Caroline Wozniacki parte con il piede giusto | battuta all’esordio la

WTA Auckland 2019 : Caroline Wozniacki numero uno - subito sfida Williams-Azarenka : La stagione 2019 sta ormai per cominciare e ad Auckland va in scena uno dei tornei WTA più importanti, almeno per il seeding presente, di queste prime settimane. La testa di serie numero uno è la danese Caroline Wozniacki, che comincia dunque dalla Nuova Zelanda la preparazione in vista degli Australian Open, dove difende la vittoria dello scorso anno. Presenti in tabellone anche Venus Williams e Viktoria Azarenka, che daranno vita alla sfida ...