Discorso del presidente Mattarella | boom sui social e oltre 10 milioni di ascoltatori in

Mattarella - boom del Discorso di fine anno sui social e 10 milioni davanti alla tv : Oltre dieci milioni di ascolti tv per il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma soprattutto boom di contatti social. Sull'account Twitter del Quirinale il...

Mattarella : boom social del Discorso - oltre 2 milioni visualizzazioni : Picco social per il discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Solo sull'account Twitter del Quirinale il discorso di fine anno, tenuto tradizionalmente dal presidente della Repubblica sulle televisioni a reti unificate, ha fatto registrare finora (ma i numeri sono ancora in aumento) 2 milioni e 150 mila visualizzazioni. Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale https://t.co/oHrfe8SKOr — ...

Il video del Discorso di fine anno di Sergio Mattarella : È uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: più di 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne. Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con serenità e sia l'occasione di ...

Il video del Discorso di fine anno di Sergio Mattarella : Il suo quarto da quando è Presidente della Repubblica: si è occupato di molte questioni attuali e concrete, dalla legge sul no profit alle procedure parlamentari

MATTARELLA - Discorso DI FINE ANNO DEL PRESIDENTE/ Video - Di Maio e il saluto alla 'signora Anna' : Messaggio FINE ANNO di Sergio MATTARELLA, DISCORSO CapodANNO 2019 diretta streaming Video: PRESIDENTE Repubblica lancia stoccate su Manovra e Non Profit

Sergio Mattarella - il testo integrale del Discorso di fine anno : “Care concittadine e cari concittadini, siamo nel tempo dei social, in cui molti vivono connessi in rete e comunicano di continuo ciò che pensano e anche quel che fanno nella vita quotidiana. Tempi e abitudini cambiano ma questo appuntamento – nato decenni fa con il primo Presidente, Luigi Einaudi – non è un rito formale. Mi assegna il compito di rivolgere, a tutti voi, gli auguri per il nuovo anno: è un appuntamento ...

Mattarella nel Discorso di fine anno : “Evitare tasse sulla bontà. Realtà del no profit sono rete preziosa di solidarietà” : “Vanne evitate ‘tasse sulla bontà‘”. Lo ha detto Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno. “Le Realtà del Terzo Settore, del No profit rappresentano una rete preziosa di solidarietà“, “hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, ...

Messaggio di Fine Anno del Presidente - il Discorso a reti unificate del 31 dicembre 2018 (VIDEO) : UPDATE: Un discorso breve, durato come nella tradizione di Mattarella circa 15 minuti, scandito per argomenti, come se fossero pagine di un almanacco da sfogliare, ma tutti di pari dignità. Come da anticipazioni, unità, solidarietà rispetto delle Istituzioni, valore dei simboli "che non sono pro-forma", ma pregni di significato anche "nell'epoca dei social, in cui si comunica continuamente quel che pensano e anche quel che fAnno nella vita ...

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il Discorso : "La procedura Ue evitata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

Quirinale - il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella. Rivedi il Discorso integrale : Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella L'articolo Quirinale, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella. Rivedi il discorso integrale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Grillo - controDiscorso di fine anno : “In alto i cuori - se li avete”. Il volto del fondatore M5s su un corpo da culturista : “Rimanete umani, siate umani. Ho attivato un algoritmo per gli auguri, sul tasto del vostro computer comparirà “auguri a te e alla tua famiglia”. In alto ai cuori, se li avete ancora“. Lo ha detto, in un breve contro-discorso di fine anno, Beppe Grillo in diretta Facebook. Il video raffigura il volto di Grillo posizionato su un corpo maschile da culturista. Il video di Grillo ha avuto inizio in perfetta contemporaneità ...

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il Discorso : "La procedura evitata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

Mattarella - il messaggio agli italiani di fine anno : il testo integrale del Discorso del Presidente : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il Discorso : "La procedura Ue scongiurata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it