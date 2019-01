Come nascono i super occhi che esplorano l' universo

Come nascono le perle? Ecco come si forma una delle più amate meraviglie della natura : Le perle naturali sono da sempre utilizzate come ornamento dalle donne di tutto il mondo. Il modo in cui nascono è considerato quasi un miracolo. Tanto più quando si scopre che si forma da un rifiuto. Proprio così: un rifiuto. Un corpo estraneo che si deposita all’interno del mollusco. Quest’ultimo, a sua volta, crea attorno all’intruso una sorta di pellicola protettiva. Una specie di prezioso carcere, insomma, dove rinchiudere il nemico che ...

Terremoti e “rumors” : cosa sono - Come nascono - perché ci crediamo - come si diffondono - come combatterli : Nel seguente articolo, pubblicato sul blog INGVTerremoti, gli esperti si soffermano sull’argomento dei rumors, delle voci, delle false notizie, delle dicerie con l’intento di comprendere i meccanismi di funzionamento e l’influenza che queste hanno sulle persone, su di noi: ecco cosa sono, come nascono, perché ci crediamo, come si diffondono, infine introdurremo alcune strategie per combattere i rumors sul terremoto. cosa sono i rumors Il termine ...

Come nascono le teorie del complotto? Il caso di George Soros : ... quindi, Soros è al centro di teorie, diffuse soprattutto in ambienti di estrema destra, che lo dipingono Come una delle persone più pericolose del mondo. Lo sviluppo dei social network ha ...

Come nascono i falsi ricordi? : ... le facce non si somigliano Perché ci dà fastidio un quadro storto? Il Premio Nobel per l'Economia 2018 Home - COMPORTAMENTO - Psicologia Come nascono i falsi ricordi? La memoria non è un magazzino ...