Monito di MatTarella : 'Tutti rispettino i limiti della Costituzione' : Monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su vari fronti. "Al Parlamento, espressione e interprete della sovranità popolare, è affidato il ruolo centrale nella democrazia disegnata ...

Nathalie Caldonazzo : "Troisi aveva paura della morte - ma fingeva di sTare bene" : La showgirl ha raccontato a Caterina Balivo la sua storia d’amore con il grande comico, durata due anni fino alla morte...

Il Tar del Lazio restituisce la scorta al Capitano Ultimo - l’uomo che arrestò Totò Riina : Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che catturò Totò Riina nel 1993, potrà nuovamente beneficiare di un servizio di scorta: ieri ignoti avevano dato fuoco a un'auto rubata di fronte alla sua abitazione. Un gesto interpretato come un'intimidazione mafiosa.Continua a leggere

Liverpool - Klopp spaventato dalla Juventus : “è una delle due squadre che non vorrei mai affronTare in Champions” : Commentando l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore del Liverpool ha incensato la Juventus “Ci sono due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions: il Borussia Dortmund, per quello che mi lega alla società, e la Juventus. I bianconeri sono in assoluto i grandi favoriti per la vittoria finale“. Lo ha riferito l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, commentando i ...

L’assistente vocale di Google riuscirà a prevedere il riTardo dei voli prima delle compagnie aeree : Quante volte capita di recarsi in aeroporto in perfetto orario – magari anche in largo anticipo per effettuare i controlli di sicurezza – salvo poi essere costretti ad attese interminabili a causa del ritardo del proprio volo? Uno scenario che presto diventerà un lontano ricordo grazie all’intelligenza artificiale dell’assistente vocale di Google, chiamato Assistant, un po’ la controparte Android del SIRI targato ...

Babbo BasTardo : trama - cast e trailer del film | 19 dicembre : Babbo Bastardo è la scelta di Rai 4 per la sua seconda serata di oggi, 19 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 23.20 ed è una commedia del genere drammatico diretta da Terry Zwigoff. Il protagonista è invece Billy Bob Thornton, a cui si aggiungono altri attori popolari. Prima di assistere alla messa in onda, scopriamo tutte le curiosità sul film Babbo Bastardo, trama, cast completo e come guardarlo in streaming.Babbo Bastardo trama e ...

Michele Anzaldi (Pd) - membro della vigilanza Rai contro i suoi colleghi di partito «Ma quale censura - giusto riporTare Fabio Fazio su Rai Tre» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volonTario dell'antincendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Berlusconi rivela : 'Ho usato miei contatti internazionali per eviTare procedura dell'Ue' : Silvio Berlusconi, oltre che politico e imprenditore di successo, è stato anche uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio. Il suo Milan ha scritto pagine indelebili, anche grazie ad abili trattative di calciomercato che hanno portato in maglia rossonera alcuni dei campioni più importanti degli ultimi trent'anni. Ed è quasi come se si trattasse di calciomercato che punta a rafforzare le fila di Forza Italia, attraverso ...

Il papà è sordo ma la figlia non rinuncia a porTarlo al concerto : così riesce a trasmettergli l’emozione della musica : Karri Carberry, 19 anni, ha portato il proprio papà Darrin, che è sordo, al concerto dei Three Days Grace a Edmonton, in Canada. La ragazza, quando la band canadese ha iniziato a suonare Just like you, ha cantato la canzone col linguaggio dei segni per coinvolgere il padre. Il batterista, dopo aver visto il video (con più di 14 milioni di visualizzazioni su Facebook) ha scritto a Karri, ringraziandola. E la stessa band lo ha pubblicato su ...

La migliore sTartup del 2018 ha sviluppato un farmaco contro una malattia rara : EryDel è stata eletta startup dell’anno durante l’evento startup Italia Open Summit, che si è svolto al Palazzo del ghiaccio di Milano lunedì 17 dicembre. La vincitrice si è distinta tra le altre 9 startup presenti ed è stata premiata per aver sviluppato un dispositivo di somministrazione di farmaci a base di globuli rossi. Lo spinoff dell’Università di Urbino ha infatti messo a punto un device medico composto da un kit in uso negli ...