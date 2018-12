Milan | Romagnoli | Mihajlovic l' allenatore che mi ha insegnato di più

Milan - le condizioni di Romagnoli e Musacchio in vista del Bologna : La partita di Bologna potrebbe essere quella del ritorno in campo di Musacchio e Romagnoli, nuovamente tra i convocati dopo aver smaltito i rispettivi problemi fisici. Tra i due a conservare maggiori chance è l’argentino, in gruppo da più tempo rispetto al compagno, anche se comunque i favoriti per la maglia da titolare al centro della difesa rimangono Abate e Zapata. Di seguito le parole del tecnico: “Conti è pronto, da tanto ...

Milan - l’infermeria si svuota : Suso è ok - tornano anche Romagnoli e Musacchio : Musacchio e Romagnoli sulla via del ritorno dopo i rispettivi guai fisici, Gattuso può sorridere, l’infermeria del Milan si svuota Il Milan va in cerca di riscatto contro il Bologna dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Olympiacos. Il tecnico Gennaro Gattuso, in attesa della sfida contro Inzaghi, può sorridere in merito ad alcuni degli infortunati che affollano l’infermeria rossonera. Suso è in ...

Milan - Romagnoli lavora in palestra : Ieri Alessio Romagnoli si è allenato quasi completamente con il gruppo di Rino Gattuso, facendo passi avanti importanti per il suo rientro in campo. Oggi , come riporta Sky Sport , il capitano del Milan ha invece lavorato in palestra , continuando così la sua preparazione che potrebbe portarlo tra i convocati per la sfida di Bologna di martedì prossimo.

Milan - le condizioni degli acciaccati : novità su Musacchio e Romagnoli : L’infermeria di Milanello, a scapito di quanto avvenuto nelle scorse settimane, potrebbe iniziare a svuotarsi relativamente presto. Le principali novità dell’ultima ora riguardano il pacchetto difensivo con Musacchio e Romagnoli che si avvicinano al ritorno a disposizione di Gattuso. L’obiettivo è quello di riconsegnarli all’allenatore entro il boxino day: stando a Sky Sport, Musacchio sarebbe già tornato in gruppo ...

Calciomercato Milan - ecco la soluzione per sostituire Romagnoli : Calciomercato Milan – Emergenza totale in casa Milan, nelle ultime ore si è fermato anche Alessio Romagnoli, problemi serissimi per Gennaro Gattuso per quanto riguarda il reparto arretrato. Il club rossonero ha perso diversi pezzi nelle ultime settimane, si è pensato di intervenire sul mercato svincolati ma le soluzioni a disposizione non hanno convinto, si è deciso ormai di aspettare gennaio e valutare le eventuali occasioni. Per il ...

Milan - che guaio per Romagnoli : out un mese. Rossoneri a pezzi : Gennaro Gattuso starà maledicendo questo periodo nero, per quanto riguarda gli infortuni, per il suo Milan. Il tecnico rossonero, infatti, in queste settimane ha dovuto incassare i pesanti infortuni ...

INFORTUNIO ROMAGNOLI - ALMENO 4 SETTIMANE DI STOP/ Emergenza Milan in difesa - ko più grave del previsto - IlSussidiario.net : INFORTUNIO ROMAGNOLI: ALMENO 4 SETTIMANE di STOP. Ko più serio del previsto per il capitano del Milan: rossoneri in piena Emergenza.

Milan - infortunio Romagnoli : fuori un mese - arriva Burdisso? : infortunio Romagnoli- Non c’è pace in casa Milan. Dopo il ko di Caldara, fuori per 4 mesi e il recente stop di Musacchio, il quale dovrà star fuori per circa 2 mesi, si è aggiunto anche Romagnoli. Ko che costringerà il difensore a star fuori per circa un mese. Un’emergenza totale che starebbe spingendo la […] L'articolo Milan, infortunio Romagnoli: fuori un mese, arriva Burdisso? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Infortunio Romagnoli – Il comunicato ufficiale del Milan : il problema è più grave del previsto : Il Milan ha emesso il comunicato ufficiale in merito all’Infortunio di Romagnoli: lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio sinistro per il centrale rossonero Brutte notizie per il Milan. L’infermeria continua a riempirsi: alla lunga lista di infortunati si aggiunge anche Alessio Romagnoli. Quella che era stata segnalata come una semplice contrattura nella giornata di ieiri, si è rivelata in realtà ...

Milan - Romagnoli ko - Kessié in difesa? È emergenza - regge solo Zapata : Alessio Romagnoli, uno dei pochi superstiti, si è aggiunto alla lista ieri pomeriggio: anche lui in coda in infermeria. Il gruppo degli indisponibili si fa sempre più numeroso, a dispetto di chi ...

Milan - emergenza senza fine : si ferma anche Romagnoli : MilanO - Lo stillicidio prosegue. Si ferma anche Romagnoli a causa di una contrattura muscolare accusata durante il ritiro con la Nazionale. Le condizioni del calciatore saranno valutate domani dallo ...

Nazionale - Alessio Romagnoli out : contrattura muscolare che gli costa la Nations League. E il Milan trema : La lista degli infortunati a casa Milan si allunga. Da ultimo a raggiungere l'infermiera di Milanello potrebbe essere il capitano e il difensore rossonero Alessio Romagnoli . Il numero 13 avrebbe ...

Italia-Portogallo - Alessio Romagnoli dà forfait : contrattura muscolare. Problemi per il Milan : Alessio Romagnoli deve dare forfait in vista di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio in programma domani sera a San Siro. Il difensore del Milan ha accusato una contrattura muscolare durante l’allenamento e dunque ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale in attesa di ulteriori valutazioni mediche sulle sue condizioni fisiche. Una bella tegola non soltanto per l’Italia ma anche per Rino Gattuso che rischia ...

Infortunio Romagnoli - il Milan è sempre più in emergenza : Infortunio Romagnoli – Sembra incredibile ma purtroppo è tutto vero: per il Milan si è fermato anche Alessio Romagnoli. Un’ennesima tegola per Rino Gattuso e i tifosi rossoneri. Il difensore della Nazionale ha infatti lasciato il ritiro dell’Italia per colpa di una contrattura muscolare e verrà sottoposto ad accertamenti da parte dallo staff medico del […] L'articolo Infortunio Romagnoli, il Milan è sempre più in ...