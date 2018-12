Scaletta del concerto di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona in tv e streaming il 15

Muse - concerti di 'riscaldamento' in attesa del tour : per la prima volta dal vivo alcuni brani di 'Simulation theory' - VIDEO / Scaletta : Ma in attesa di tornare ufficialmente sui palchi con la serie di spettacoli legati a " Simulation theory ", il loro ultimo album in studio, Matthew Bellamy e compagni sono impegnati in questi giorni ...

Video di Ed Sheeran al Global Citizen Festival : Mandela 100 - la Scaletta da 6 brani e il duetto con Beyoncé in Perfect : Con la sua inseparabile chitarra Ed Sheeran al Global Citizen Festival: Mandela 100 ha regalato un set breve ma rappresentativo della sua carriera. Tra le grandi star del concerto intitolato "Mandela 100" in scena domenica 2 dicembre allo stadio FNB a Johannesburg, in Sud Africa, il cantautore inglese ha eseguito alcune delle sue canzoni di maggior successo, pescando brani dagli ultimi tre album in carriera, quelli che l'hanno consacrato ...

Scaletta e video di Beyoncé e Jay-Z al Global Citizen Festival Mandela 100 - duetti con Ed Sheeran e Pharrell : Il loro On The Run Tour non è passato dal Sud Africa, ma Beyoncé e Jay-Z al Global Citizen Festival Mandela 100 hanno voluto portarne sul palco dello stadio FNB di Johannesburg una versione ridotta domenica 2 dicembre, per il loro attesissimo set. I coniugi Carter sono stati l'attrazione di punta della celebre kermesse a scopo benefico, promossa dal 2012 dal Global Poverty Project, un'organizzazione internazionale che lotta per l'abolizione ...

Benji e Fede a Roma - la Scaletta del concerto al Palalottomatica il 25 novembre e gli ultimi biglietti disponibili : Benji e Fede a Roma, in concerto al Palalottomatica, stasera, domenica 25 novembre. Il duo modenese presenterà il nuovo progetto discografico, Siamo Solo Noise, disponibile anche in una versione successiva arricchita da featuring e nuovi inediti. Lanciata da singolo Universale, nella nuova versione di Siamo Solo Noise c'è anche un duetto con Mr.Rain, riproposto live nel corso del concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), primo dei due ...

Sanremo 2019 - il programma delle 5 serate : la Scaletta sera per sera : Il festival di Sanremo 2019 parte ufficialmente con la pubblicazione del Regolamento. In attesa di scoprire i giovani che gareggeranno con i Big nell'unico 'girone' che si affronterà all'Ariston dal 5 al 9 febbraio, vediamo come il Direttore Artistico Claudio Baglioni ha disegnato le cinque serate di Sanremo 2019. Sanremo 2019, scaletta prima serata (martedì 5 febbraio) Nella serata inaugurale del Festival si esibiranno tutti e 24 gli ...

Scaletta degli Slayer a Milano - unica tappa italiana del tour d’addio : Gli Slayer a Milano sono attesi stasera al Mediolanum Forum di Assago. Oggi, martedì 20 novembre, il gruppo sarà in concerto a Milano per l'unica tappa italiana della tournée d'addio europea. Lo avevano annunciato e ora è realtà: il tour d’addio degli Slayer che segnerà il loro abbandono alla scena musicale internazionale è in corso di svolgimento e stasera, martedì 20 novembre, toccherà anche la penisola per un unico concerto-evento a ...

Scaletta e video del concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in attesa del tour nei teatri : Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano apre la seconda edizione della Music Week, quella per la quale è già stato annunciato un programma ricco di eventi e una chiusura dedicata al primo anno di Billboard Italia. Un concerto intenso nel quale Elisa ha fatto emergere la sua pasta artistica, quello al Teatro Dal Verme, nel quale non sono mancati i brani che ha voluto inserire nell'ultimo album Diari aperti e nel quale ha duettato ...

Al via il tour dei Maneskin dal Mamamia di Senigallia - Scaletta e video della data zero per Il ballo della vita : Il tour dei Maneskin è partito dal Mamamia di Senigallia. I ragazzi di Damiano David hanno finalmente mollato gli ormeggi per i prossimi live che terranno a supporto di Il ballo della vita, che hanno rilasciato il 26 ottobre scorso dopo il successo di Torna a casa. Il nuovo corso artistico dei Maneskin è partito ufficialmente dalle Marche, portando sul palco alcuni dei brani già eseguiti nei live ma anche quelli di Il ballo della vita, che ...

Scaletta del concerto di Jovanotti a Milano in tv su VH1 - Paramount Channel e Spike l'11 novembre : Ti porto via con me Le canzoni Penso positivo In Italia Oh, vita! Sbam! Gli immortali Mi fido di te Sbagliato Baciami ancora Chiaro di luna Fame Dj-set L'ombelico del mondo A te Ti sposerò Ragazza

Scaletta del concerto di Jovanotti a Milano in tv su VH1 - Paramount Channel e Spike l’11 novembre : Il concerto di Jovanotti a Milano in tv arriva a qualche mese dall'evento che l'artista ha portato al Mediolanum Forum di Assago il 3 e 4 luglio per concludere il tour che ha organizzato per il supporto del suo ultimo album di inediti rilasciato a dicembre 2017 con la produzione tra Rick Rubin. Gli spettatori di VH1, Paramount Channel e Spike saranno in compagnia di Jovanotti per due ore e mezza, pronti a rivivere tutte le emozioni dei ...

Al via il 'Cremonini Live 2018' : il calendario aggiornato e la Scaletta dello show : Stampa Le sei e ventisei Mondo Logico #1 GreyGoose [Chitarra e voce] Dev'essere così Al tuo matrimonioI Il Pagliaccio 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Un giorno migliore ...

La Scaletta del nuovo tour dei Tiromancino decisa con l'aiuto del pubblico : quali brani aggiungere? : ... interpellato sui social affinché possa esprimere una o due preferenze per integrare la lista di brani immancabili già previsti per i nuovi spettacoli teatrali. Il frontman dei Tiromancino ha voluto ...