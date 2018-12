wired

: 5 storie epiche di Conan il Barbaro - micheleiurillo : 5 storie epiche di Conan il Barbaro - demo_ddi : 5 storie epiche di Conan il Barbaro - MilanoCitExpo : 5 storie epiche di Conan il Barbaro #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Chiodi rossi, di Roy Thomas e Barry Windsor-SmithNascerà una strega, di Roy Thomas, John Buscema e Tony DeZunigaLa regina della costa nera, di Brian Wood, Massimo Carnevale/Red Sonja, di Jim Zub, Gail Simone, Dan Panosianil Conquistatore, di di Timothy Truman, Tomas GiorelloAll’inizio dell’anno, ilper eccellenza, frutto della penna di Robert E. Howard, è tornato in casa Marvel Comics dopo 18 anni di assenza. Almeno per quanto riguarda i diritti della sua versione a fumetti. La casa dei supereroi non è rimasta con le mani in mano e ha subito dedicato due testate al poderoso Cimmero: Savage Sword ofthe Barbarian, per la gioia degli amanti del genere sword & sorcery. Oggi arriva un nuovo, sorprendente (ma non troppo…) annuncio: il percorso delsi intreccerà con quello dei Vendicatori. Eh sì, in Avengers: No Road Home, ...