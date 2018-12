Anche Miss Universe nella trappola del #Metoo

Clima : il programma Copernicus monitora Anche le emissioni di CO2 : Il programma Copernicus dell’Unione Europea ha lanciato un nuovo servizio per monitora re le emissioni di CO2 derivanti dalle attivita’ umane. L’analisi di queste misurazioni consentira’ agli stati membri dell’UE e ad altri Paesi di seguire i progressi nel raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul Clima . Copernicus e’ il programma di punta per l’osservazione della Terra offerto ...

Clima - le emissioni di anidride carbonica aumentano Anche nel 2018 : ... Iea,, organismo dell'Ocse, per il 2018 si aspetta "una crescita delle emissioni globali di CO2", dovuto a "un consumo di energia in aumento e una economia mondiale che si espande del 3,7%". Per ...

Tav : Anche associazioni a favore in commissione costi-benefici : Un rappresentante 'pro-Tav' delle associazioni di categoria avrà un posto nella commissione per l'analisi costi-benefici della Torino-Lione. Lo spiegano i rappresentanti ricevuti a palazzo Chigi dal ...

Legge di Bilancio : via libera in Commissione - stasera in Aula con il maxiemendamento. Tria : 'Anche nuove misure per far scendere il debito' : Domani dovrebbe arrivare la richiesta di fiducia dal governo. Il ministro dell'Economia valuta di recuperare risorse da quota 100 e reddito di cittadinanza per ridurre il deficit chiesto da Bruxelles ma 'a questo punto sono i politici a dover dire cosa fare' -