Natale a Vittoria e Scoglitti | presepi e concerti

Natale a 5 stelle - Martina Stella : 'A Chiesa regalerei una vittoria' : La sua presenza al Corriere dello Sport-Stadio non è legata al mondo del pallone ma è in tema con questo periodo. Martina è infatti una delle protagoniste di Natale a 5 stelle , il film di Marco Risi ...

A Vittoria "Il Castello di Babbo Natale " : Dal 7 dicembre al Castello Colonna Enriquez di Vittoria , una iniziativa rivolta a grandi e piccini in vista del Natale. Il 7 voci bianche in concerto

Natale a Vittoria : si estende l'isola pedonale del centro storico : Per Natale l'isola pedonale di Via Cavour estesa fino a Piazza Ricca. Dionisi: “Promuoviamo il centro storico come luogo di convivialità

MotoGP Awards – Marc Marquez si gode la vittoria e scherza : “vivo il mio sogno. Scriverò una lettera a Babbo Natale per…” : Ancora una volta è Marc Marquez a ritirare il trofeo più importante dei MotoGP Awards: lo spagnolo si gode il successo e festeggia sul palco Per il secondo anno di fila, nonostante la strenua resistenza di Andrea Dovizioso, è ancora Marc Marquez a trionfare alla fine della stagione. Lo spagnolo si laurea campione del Mondo, conquistando il 5 titolo in 6 anni di MotoGP. Lo spagnolo, premiato anche per le 7 poleposition in stagione, ha ...