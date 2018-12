Superclásico di Libertadores | la partenza del Boca verso Madrid LE FOTO

Il River non vuole giocare la finale di Copa Libertadores a Madrid : Superclásico col Boca infinito : una finale di Copa Libertadores che non sembra avere fine e che continua ad assumere contorni ai limiti del grottesco. Dopo il comunicato della Federazione calcistica Sudamericana, nel quale si ...

Libertadores - Superclasico a Madrid : il River Plate farà ricorso : I Millonarios ricorreranno contro la decisione della CONMEBOL di cambiare sede, di sanzionare la società e di chiudere il Monumental per due gare. L'articolo Libertadores , Superclasico a Madrid : il River Plate farà ricorso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Superclásico di Libertadores a Madrid - il River annuncia il ricorso : Non finiscono mai news e polemiche in merito al secondo atto di Copa Libertadores , finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors che ha finalmente trovato data e sede. Si giocherà domenica 9 ...

Copa Libertadores - Superclasico senza fine : River Plate indagato per l'aggressione al pullman del Boca : Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica legata alla mancata disputa del Superclasico di sabato 25 novembre tra River Plate e Boca Juniors , valido per il ritorno della finale di Copa ...

Libertadores - Conmebol : inchiesta contro il River. Superclasico - ore decisive : Ore decisive per il futuro del Superclasico . Oggi è in programma l'in contro tra il presidente della Conmebol , Alejandro Dominguez, e i proprietari di Boca Juniors e River Plate: l'obiettivo è ...

River Boca : orario e ultime notizie sulla finale di Copa Libertadores. Altro rinvio per il Superclasico? : Il Conmebol chiede di vivere una finale in pace, rispettando per i rivali e mostrando il miglior volto del Sudamerica al mondo. Invitiamo tutti gli appassionati a condividere i valori del Fair-play". ...