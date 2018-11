Corrado Guzzanti e ' l' Arietta Democratica' di Brunello Robertetti a La Tv delle Ragazze

blogo

: Il ritorno in tv di Corrado Guzzanti scatena un uragano di applausi Video - Corriere : Il ritorno in tv di Corrado Guzzanti scatena un uragano di applausi Video - Bron_tolo1 : RT @SpreadItalia: #Italia 12:45 #Spread: 290.10 #Variazione: +0.10% #Rendimento #BTP #Trading #Bund #Finanza #Mercati #Borsa #Economia |… - NicolaDeLeo : Corrado Guzzanti è tornato: il meglio del suo monologo sulle donne -

(Di venerdì 30 novembre 2018)L'ultima puntata de La Tvha visto una reunion degna di Al Bano e Romina, ovvero quella di Serena Dandini e('in arte') a 17 anni da L'Ottavo Nano, trasmissione cult di Rai 2. Un'ospitata non filologica per i 30 anni de La Tve infatti il poeta, intellettuale e scrittoresi è iscritto a parlare all'Assemblea degli Stati Generali come hanno fatto tutte le 'new entry' con i loro monologhi e i loro interventi. Del resto da L'Ottavo Nano è arrivato nella terza puntata anche Neri Marcoré con la versione 'aggiornata' del suo Alberto Angela: gli Stati Generali della Tvsono state in fondo l'occasione per un 'revival' (speriamo non occasionale) di un genere specifico, il Genere Dandini, tornato in tv con tutta la sua freschezza a cavallo dell'unica riconferma alle Direzioni di Rete, quella di ...