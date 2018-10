The deep blue sea | le immagini inedite di backstage di Luisa Ranieri diretta per la prima

'The Bard's Tale IV : Barrows Deep' - tra fortezze - draghi e mostri con un RPG dungeon crawler : Edifici e particolari sono molto ricercati, funzionali, e le possibilità di interagire con il mondo sono diverse, con una grafica ed un sonoro di buona resa , come la melodiosa colonna sonora, tutta ...

The Bard's Tale IV : Barrows Deep è ora disponibile : pubblicato un video con i primi 13 minuti di gameplay : Come molti di voi sapranno il 18 settembre è finalmente sbarcato su PC The Bard's Tale IV: Barrows Deep, il titolo di inXile Entertainment caratterizzato da fasi di esplorazione in prima persona di dungeon labirintici con enigmi e indovinelli e un combattimento dinamico a fasi, dove il ritmo animato della battaglia fornirà comunque ai giocatori il tempo necessario per pensare e rispondere agli attacchi dei nemici.Il gioco è previsto anche per ...

The Bard's Tale 4 : Barrows Deep si mostra nel trailer di lancio : inXile Entertainment ha rilasciato il trailer di lancio per il suo The Bard's Tale IV: Barrows Deep. Con personaggi da costruire e personalizzare, fasi di esplorazione in prima persona di dungeon labirintici con enigmi e indovinelli, il titolo promette di essere un degno successore della trilogia di Bard's Tale, ed è stato finanziato da migliaia di persone su Kickstarter.Come riporta DSOGaming, il gioco sarà caratterizzato da un combattimento ...

Scopriamo alcuni dei personaggi di The Bard's Tale IV : Barrows Deep nel nuovo trailer : L'RPG a turni in prima persona The Bard's Tale IV: Barrows Deep torna sotto i riflettori, dopo l'annuncio dell'arrivo delle versioni console, grazie a un nuovo trailer.Come riporta Gematsu, InXile Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per The Bard's Tale IV: Barrows Deep che mette in risalto alcuni degli oltre 350 personaggi completamente doppiati che i giocatori incontreranno nel corso dell'avventura.Che ne dite?Read more…