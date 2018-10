Matteo Salvini | frecciatina a Renzi e Boschi | ' Gli consiglio yogurt al miele e melissa'

liberoquotidiano

: Mi vergogno per lui e gli dedico volentieri le vittorie di oggi in Trentino e Alto Adige. Stia sereno, e continui c… - matteosalvinimi : Mi vergogno per lui e gli dedico volentieri le vittorie di oggi in Trentino e Alto Adige. Stia sereno, e continui c… - LegaSalvini : #Salvini: ''Dopo 4 mesi di governo e massacro mediatico in Trentino abbiamo moltiplicato per sette i nostri consigl… - LegaSalvini : SALVINI IMPERATORE IN TRENTINO: LA LEGA QUINTUPLICA I VOTI! -

(Di martedì 23 ottobre 2018), dopo il trionfo 'eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige ' lancia unaall'ex premier del Pde alla ex sottosegretaria alla presidenza del...