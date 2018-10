No Tav : 16 condanne a 3 assoluzioni per gli scontri del 2015 : Sedici condanne e 3 assoluzioni hanno chiuso a Torino il processo ad attivisti No Tav per gli scontri con le forze dell'ordine del 28 giugno 2015, scoppiati durante una manifestazione in valle di Susa. In totale il tribunale ha inflitto 30 anni di reclusione, a fronte dei 70 richiesti dal pubblico ministero Antonio Rinaudo. La condanna più alta e 3 anni, 10 mesi e 10 giorni. A Nicoletta Dosio, 73 anni, insegnante ...

Sedici condanne tra i no Tav per gli scontri con le forze dell'ordine del giugno 2015 : Sedici condanne e tre assoluzioni: si è concluso così il processo ad attivisti e simpatizzanti NoTav per gli scontri con le forze dell'ordine del 28 giugno 2015 a Chiomonte, durante una manifestazione ...