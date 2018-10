Olimpiadi Giovanili | argento per Alessia Nobilio nel golf individuale

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : strepitosa Alessia Nobilio! L’azzurra conquista l’argento al playoff di spareggio : Prestazione eccezionale di Alessia Nobilio, che conquista la medaglia d’argento nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). La 17enne azzurra riesce a salire sul secondo gradino del podio al termine di una gara combattuta fino all’ultima buca, grazie alla vittoria nel playoff di spareggio. Una prova davvero di grande carattere per la nostra portacolori, che dopo aver iniziato male questa ultima giornata, ha saputo reagire ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia al quinto posto - ma seconda per numero di medaglie : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. medagliere Olimpiadi Giovanili 2018 ...

BMX - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : la tedesca Lessmann e l’argentino Iriartes conquistano il titolo nel freestyle : Si sogno assegnati oggi i titoli nella BMX freestyle alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). In campo maschile conquista la medaglia d’oro l’atleta di casa Inaki Iriartes che vince la Big Final con il punteggio di 83.33. Alle sue spalle si piazzano il tedesco Evan Brandes con 82.00 e il lettone Patriks Viksna con 74.83, che portano così a casa rispettivamente argento e bronzo. Quarto e ultimo posto per il giapponese Yuma ...

Triathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Alessio Crociani trionfa con Europa 1 nella staffetta mista continentale : Dopo il bronzo nella gara individuale, Alessio Crociani conquista la medaglia d’oro nella staffetta mista continentale di Triathlon alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 16enne azzurro è salito sul gradino più alto del podio insieme ai compagni di squadra di Europa 1: il portoghese Alexandre Montez, la danese Sif Bendix Madsen e la svizzera Anja Weber. La formazione del vecchio continente si è imposta con il tempo ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di giovedì 11 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (9 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, giovedì 11 ottobre. Tiro a segno, Carabina 10 m a squadre internazionali mista 1.Erdenechuluun (MGL) / Pekler (HUN) 2.Dereviagina (RUS) / Ramirez Ramos (MEX) 3.Kemppi (FIN) ...

Tiro a segno - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Erdenechuluun/Pekler vincono la gara a squadre mista della carabina 10 m : L’ungherese Zalan Pekler e l’atleta della Mongolia Enkhmaa Erdenechuluun conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre mista internazionale della carabina 10 metri alle Olimpiadi giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Questa coppia si è imposta in finale di misura sul messicano Edson Ismael Ramirez Ramos e sulla russa Anastasiia Dereviagina, sconfitti per 10-9. Sul terzo gradino del podio salgono invece l’argentino Facundo Firmapaz e ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Thomas Ceccon eliminato nelle batterie dei 100 stile libero : Dopo la doppietta di ieri (oro nei 50 stile e argento nei 50 dorso) Thomas Ceccon non riesce a ripetersi nelle batterie del mattino alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Il nuotatore azzurro non si è qualificato per le semifinali dei 100 stile libero, stabilendo solamente il diciottesimo tempo (51”42). Il miglior crono è stato quello del coreano Lee Yooyeon con 50”11 davanti al polacco Jakub Kraska (50”17) e ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di venerdì 12 ottobre. Tutte le gare e le finali : venerdì 12 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la quarta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Olimpiadi Giovanili 2018 - Caulo e Cennamo medaglie di bronzo nel Taekwondo : Non solo nuoto, doppia medaglia alle Olimpiadi invernali anche dal Taekwondo. Dopo il bronzo nella categoria -63 kg maschile di Gabriele Caulo, che ha portato l'Italia Team momentaneamente a quota 13, ...

Olimpiadi Giovanili 2018 - nuoto : Thomas Ceccon colleziona medaglie : Ha un solo rammarico, ha appena dovuto rinunciare ai suoi capelli molto lunghi, vezzo da agazzo rock che vuole spaccare il mondo. Li ha dovuti tagliare, complice il test per l'ingresso nel gruppo ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Thomas Ceccon pronto a deliziare nei 50 farfalla e nei 100 sl : Penultima giornata di gare a Buenos Aires (Argentina) per il Nuoto in piscina in questi Giochi Olimpici Giovanili 2018. La vasca sudamericana è pronta a regalare al Bel Paese altre emozioni che possono coincidere con medaglie. Il protagonista è sempre lui: Thomas Ceccon. Il vicentino, oro ieri nei 50 stile libero e argento nei 50 dorso (oltre al secondo e terzo posto dei 200 misti e dei 100 dorso) non ha alcuna intenzione di fermarsi. Per lui le ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi giovedì 11 ottobre è in programma la quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi giovedì 11 ottobre alle ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : i padroni di casa e l’Ucraina fanno festa nelle ultime finali : Si è andato a completare oggi il programma del Canottaggio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: ultimi titoli ad essere assegnati quelli dei singoli, dove tra gli uomini fa festa l’ucraino Ivan Tyshchenko, mentre tra le donne si impone la padrona di casa, l’argentina Maria Sol Ordas. Nella finale maschile vittoria per l’ucraino Ivan Tyshchenko, che completa il tracciato in 1’32″47, davanti al bielorusso Ivan ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : dominio Cina. Singolari a Sun Yingsha e Wang Chuqin : Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si sono conclusi senza sussulti patriottici per l’Italia i tornei di singolare del Tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto due grandi sorprese. Nel torneo maschile il cinese Wang Chuqin, numero 6 del seeding, ha superato il favoritissimo talento nipponico Tomokazu Harimoto, numero 1 del tabellone e ...