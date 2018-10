Lorenzo Crespi vuole denunciare Karina Cascella Nuovo confronto a Domenica Live in vista

Lorenzo Crespi denuncia Karina Cascella/ "Mi ha dato del pazzo. I messaggi di Domenica Live li vedrà..." : Lorenzo Crespi passa alle vie legali contro Karina Cascella dopo il duro scontro a Domenica Live e la pubblicazione dei messaggi ricevuti dalla redazione del programma di canale 5.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Domenica Live - Lorenzo Crespi pubblica i messaggi di un autore del programma : “Sei stato spettacolare - hai asfaltato la Cascella. Karina è pazza” : Nell’ultima puntata di Domenica Live erano volate parole grosse tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella nel corso del talk dedicato ai vip caduti in disgrazia. Un botta e risposta di offese e insulti che hanno, come prevedibile, lasciato strascichi. L’attore, discusso da tempo sui social, si è mostrato molto infastidito per quanto accaduto nel contenitore di Barbara D’Urso che prima ha difeso salvo poi cambiare versione: ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi mostra i messaggi degli autori : «Sei stato spettacolare - hai asfaltato la Cascella. E’ una testa di caz*o - è risaputo che è pazza» : Domenica Live Lorenzo Crespi è un fiume in piena. Ancora risentito per le offese ricevute da Karina Cascella a Domenica Live nel corso del dibattito sui vip caduti in miseria, l’attore non ha preso affatto bene la marea di critiche espressa contro di lui sui social. Oltre ad annunciare il suo allontanamento da ogni canale virtuale – cosa in realtà non avvenuta – Crespi ha risposto stizzito ai suoi follower che lo ritengono vittima di una ...

