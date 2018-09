Campionati esteri | oggi in campo diverse big europee

calcioweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) La stagione è iniziata da circa un mese e mezzo, così come ogni anno ecco arrivare il primo turno infrasettimanale con partite martedì, mercoledì e giovedì: non scenderanno insolo Serie A e Serie B, ma anche tutti gli altrimaggiori a parte la Premier League. In particolare, la giornata divedrà impegnate alcune big d’Europa. In Ligue 1, tra le altre, alle 19 il Monaco ospita l’Angers: i monegaschi sono attualmente in ritardo di una lunghezza sugli avversari e hanno la necessità di conquistare la vittoria per riavvicinarsi alla vetta della classifica. In Bundesliga è il Bayern Monaco ad attirare le attenzione degli appassionati di calcio: la squadra di Kovac attende l’Augusta all'”Allianz Arena” alle 20:30. L’inizio di stagione dei bavaresi segue l’andamento delle ultime stagioni con il campionato che sembra essere ...