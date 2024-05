Torino-Milan - Buongiorno | Spero che i tifosi ci sostengano

In vista della partita tra Torino e Milan Zapata e Buongiorno rischiano di non essere a disposizione di Juric: Pioli può sorridere Il Milan si prepara a giocare le ultime due partite della sua stagione, contro Torino e Salernitana. I rossoneri non ...

Il Milan va in trasferta a Torino: le scelte di Pioli e Juric - Il Milan va in trasferta a Torino: le scelte di Pioli e Juric - Penultimo impegno in campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri fanno visita al Torino nel posticipo del sabato sera, valido per il 37° turno di Serie A. Un match che ha valore per la ...

Torino - Milan, durissima contestazione Cairo e i giocatori: 'Via tutti' - Torino - Milan, durissima contestazione Cairo e i giocatori: 'Via tutti' - Clima di grande tensione allo stadio Grande Torino durante la sfida Torino - Milan. Nel mirino della tifoseria, come era previsto e annunciato, il presidente Urbano Cairo, da tempo nel mirino dei ...

Torino-Milan: presentazione e formazioni ufficiali - torino-milan: presentazione e formazioni ufficiali - Secondo bilancio esterno per il Milan: dieci successi, cinque pari e tre ko alla media di 1,94 punti a partita. I rossoneri non soccombono in trasferta dal 18 febbraio (4-2 a Monza). TORINO (3-4-1-2): ...