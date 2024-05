Challenger Torino 2024 | programma - orari e ordine di gioco domenica 19 maggio

(Di sabato 18 maggio 2024) Il, glie l’didell’ATP175 diper la giornata di19. Dopo tanta pioggia gli organizzatori del torneo piemontese riescono ad avere tutto allineato come daper l’ultima giornata di incontri. Si parte con la finale di doppio alle ore 12:00, poi sarà il turno alle 14:00 di Lorenzo Musetti e di un Francesco Passaro inarrestabile in queste settimane. CAMPO CENTRALE Ore 12:00 – Mies/Skupski vs Heliovaara/Patten Ore 14:00 – (1) Musetti vs Passaro SportFace.

