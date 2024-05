Ragazzo di 17 anni ucciso da un fulmine nel Barese

(Di sabato 18 maggio 2024) Roma, 18 maggio 2024 - Unha colpito eundi 17. La tragedia questo pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle nel. Il giovane era assieme al padre e stava pascolando il gregge quando i due sono stati sorpresi da un violento temporale che ha scaricato a terra una potente scossa elettrica. Ilsarebbe riuscito ad alzarsi dopo la scossa, ma è morto poco dopo per arresto cardiocircolatorio. Sul posto è giunto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso e i carabinieri.

incidente letale in zona San Galigano a Perugia , un 23enne è Morto in seguito all’urto tra la sua moto e un’ auto

