Sorpreso dal violento temporale e colpito da un fulmine - 17enne si accascia e muore | tragedia a Bari

(Di sabato 18 maggio 2024) Lanel territorio del comune di Santeramo in Colle, nella città metropolitana di. Il diciassettenne pare fosse impegnato in campagna col padre quando è statoda un improvviso

Tragedia a Santeramo: ragazzo di 17 anni muore colpito da fulmine - tragedia a Santeramo: ragazzo di 17 anni muore colpito da fulmine - SANTERAMO - Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle nel Barese dopo essere stato colpito da un fulmine.

Incidente mortale per una buca, è caccia alle colpe delle città colabrodo, centinaia i gravi infortuni già dal 2019 - Incidente mortale per una buca, è caccia alle colpe delle città colabrodo, centinaia i gravi infortuni già dal 2019 - E’ quanto dicono i tecnici della polizia municipale dopo il sopralluogo eseguito nella zona dell’incidente dove è morto Samuele Fuschi ...

Bari, ulteriori particolari sulla morte di un ragazzo 17enne colpito in pieno da un fulmine - Bari, ulteriori particolari sulla morte di un ragazzo 17enne colpito in pieno da un fulmine - tragedia a Santeramo in Colle ... Il violento temporale che si è abbattuto sulla zona ha sorpreso i due, causando la tragica morte del giovane. Il ragazzo è stato raggiunto dalla potente scarica ...