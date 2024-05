Lecce-Atalanta 0-2 - gol di De Ketelaere e Scamacca

Lecce , 18 maggio 2024 – Il Lecce già matematicamente salvo riceve l'Atalanta che ha bisogno dei tre punti per centrare la qualificazione in Champions League. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Gasperini sarebbe certa del quinto posto, ...

Serie A: a Lecce l'Atalanta vince 2-0. La Dea è in Champions CRONACA FOTO - Serie A: a Lecce l'Atalanta vince 2-0. La Dea è in Champions CRONACA FOTO - Rete di Gianluca scamacca! Corner a rientrare di Miranchuk e colpo di testa del numero 90, che anticipa l'uscita imperfetta di Falcone e firma il raddoppio per la Dea. Al 48' Lecce-ATALANTA 0-1 Rete ...

L’Atalanta torna in Champions League! I gol di Scamacca e De Ketelaere stendono il Lecce - L’Atalanta torna in Champions League! I gol di scamacca e De ketelaere stendono il Lecce - All’intervallo il duo Gasperini-Gritti decide per inserire Ederson e De ketelaere e allargare Bonfanti a sinistra ... visto che il primo pallone toccato (su innesco di scamacca) lo mette in porta con ...

L’Atalanta dimentica la sconfitta con la Juve. I nerazzurri battono il Lecce e vanno in Champions - L’Atalanta dimentica la sconfitta con la Juve. I nerazzurri battono il Lecce e vanno in Champions - Si è da poco conclusa la sfida tra il Lecce e l'Atalanta e i nerazzurri hanno vinto per 0-2 grazie alle reti di De ketelaere e scamacca. La squadra di Gasperini si è subito rialzata dopo la sfida ...