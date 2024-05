Jacobs vince i 100 allo Sprint Festival in 1007 | Gara da 7 in pagella – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri dello stadio dei Marmi a Roma con il tempo di 10"07. Chituru Ali chiude secondo in 10?11 e terzo Matteo Melluzzo 10?13. "A livello di soddisfazione oggi direi 7 su 10 perché mi sono divertito, era una parte importantissima per me divertirmi, abbiamo limato qualcosa rispetto alla prima gara ma non abbastanza. Sinceramente avrei voluto fare qualcosa di meglio ma ho ancora da lavorare un po' su quella che è la tecnica in generale, la partenza dai blocchi e la fine perché ovviamente negli ultimi sei mesi ho stravolto il mio modo di lavorare quindi mettere insieme tutti i pezzi non è facilissimo, non è immediato ma ci stiamo lavorando", ha detto. "La partenza rimane sempre un po' complicata, con l'uscita dai ...