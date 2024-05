Ragazzo di 17 anni muore colpito da un fulmine nel Barese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 18 maggio 2024) Undi 17è morto dopo essere statoda un. È successo questo pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle, nel. La vittima si trovava insieme al padre: i due erano impegnati in attività di pascolo quando sono stati sorpreso da un violento temporale. Ilè stato raggiunto da una potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Sembra che ilin un primo momento sia riuscito a rialzarsi ma è morto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.