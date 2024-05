Finale di Europa League - mercoledì ancora maxi schermo nel centro città

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di sabato 18 maggio 2024) IL BIG MATCH. Il Comune di Bergamo è al lavoro per realizzare un altroin piazza Vittorio Veneto22 maggio in occasione delladitra Atalanta e Bayer Leverkusen: un evento storico per la squadra delladi Bergamo, per la prima volta nell’atto conclusivo di una delle massime competizioni europee.