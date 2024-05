Jacobs - lo sprint allo Stadio dei Marmi – Video

(Di sabato 18 maggio 2024) (Adnkronos) – Marcellvince i 100 metri delloFestivaldeidi Roma. Il campione olimpico si impone in 10”07. seriea24.it: Notizie dSport Italiano .

(Adnkronos) – Marcell Jacobs ha vinto i 100 metri dello Sprint Festival allo stadio dei Marmi a Roma con il tempo di 10''07. Chituru Ali chiude secondo in 10"11 e terzo Matteo Melluzzo 10"13. "A livello di soddisfazione oggi direi 7 su 10 perché mi ...

Jacobs non al meglio a Roma Tosse e allergia. Mei: “Meglio qui che alle Olimpiadi” - jacobs non al meglio a Roma Tosse e allergia. Mei: “Meglio qui che alle Olimpiadi” - Marcell jacobs ha vinto i 100 metri al Roma Sprint Festival. Il Campione Olimpico si è imposto allo Stadio dei Marmi con il tempo di 10.07 (1,1 m/s di ...