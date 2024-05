Internazionali d’Italia 2024 - Sabalenka | Torneo positiv - penso di poter fare bene a Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) “Fin dall’inizio ho sentito di non riuscire a trovare il mio ritmo di gioco ideale. Nel secondo set ho cercato di essere più aggressiva e forse sarebbe cambiato tutto se fossi riuscita a sfruttare una delle palle break che ho avuto a disposizione. Devo capire che Iga è molto costante e che non devo correre così tanto per cercare il vincente“. Questa l’analisi di Arynadopo la sconfitta nella finale degliper mano di Iga Swiatek. “Non ho giocato il mio miglior tennis e la finale è stata lontana da quello che avrei voluto, ma il bilancio di tutto quello che ho vissuto in queste due settimane èo. Sono molto orgogliosa del mio percorso e di come ho lottato contro avversarie ostiche – ha proseguito la bielorussa, che può guardare con ottimismo all’imminente ...