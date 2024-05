Di Lorenzo svenuto in stanza dopo Fiorentina-Napoli - Auriemma racconta tutta la verità

(Di sabato 18 maggio 2024) Fa discutere il caso che ha visto coinvolto Giovanni Die l’assenza contro la, svelato anche un particolare sull’accaduto in albergo. Una giornata particolare e discussa in casa, che ha visto protagonista – suo malgrado – il capitano Giovanni Di. Il terzino azzurro è stato infatti assente nel match contro lae, analizzando quanto accaduto, sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è scritto quanto segue: Diassente all’ultimo minuto per un attacco di gastroenterite. Chissà se è vero, chissà se poi i nervi del capitano non abbiamo ceduto alla pressione di queste settimane di inferno, sempre sperando che non sia un preannuncio di trasferimento. L’articolo, a firma del giornalista Vittorio Zambardino, è stato fortemente ...

Giro, Ganna batte anche Pogacar: l’azzurro vince la cronometro di Desenzano - Giro, Ganna batte anche Pogacar: l’azzurro vince la cronometro di Desenzano - L'olimpionico della pista riesce a vendicare la sconfitta nella cronometro di Perugia battendo la maglia rosa a Desenzano. Il campione sloveno comunque allunga sui rivali alla vigilia del tappone di L ...

Chi è Lorenzo Scalzo, Raffaele di Viola come il mare 2 - Chi è lorenzo Scalzo, Raffaele di Viola come il mare 2 - Chi è lorenzo Scalzo, l'interprete di Raffaele in Viola come il mare 2 I dettagli sull'età, la carriera e la vita privata dell'attore.

Jorge Lorenzo non si capacita: 'Marc Marquez ci spieghi come ha passato Bagnaia!' - Jorge lorenzo non si capacita: 'Marc Marquez ci spieghi come ha passato Bagnaia!' - Jorge lorenzo innamorato di Marc Marquez dopo il sorpasso in Francia su Bagnaia: egli ha dichiarato che il suo talento è incredibile.