Braga-Porto - niente saluti per Taremi? Le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Alle ore 21.30 ci sarà il calcio d’inizio dell’ultima giornata di Liga Portugal tra. Sergio Conceicao non accontenta Mehdi, le. SCELTE – Mehdinon parte da titolare nell’ultima partita di Liga Portugal della sua carriera. Il giocatore, promesso sposo dell’Inter a luglio alla scadenza del suo contratto, non è stato scelto nell’undici iniziale di Sergio Conceicao per la gara tra. Nonostante la rete decisiva con il Boavista al derby della scorsa settimana l’allenatore vecchia conoscenza nerazzurra prende posizione e lo lascia fuori. Potrebbe comunque entrare a partita in corso. Ecco le(4-2-3-1): Matheus; Gomez, ...