Torino-Milan 3-0 - gol dell’ex favoloso di Rodriguez | incubo Diavolo

LIVE Torino-Milan 3-1 (54') - Bennacer la riapre dal dischetto al 55' - LIVE torino-Milan 3-1 (54') - Bennacer la riapre dal dischetto al 55' - 9' GOL MILAN! Bennacer. Spiazzato Savic e il Milan ritorna in partita. 7' CALCIO DI RIGORE MILAN! Errore di Masina che si fa saltare da Pulisic al limite dell'area ma in posizione laterale, lo ...

LIVE Torino-Milan 3-0 (49') - Terzo gol di Rodriguez in avvio ripresa - LIVE torino-Milan 3-0 (49') - Terzo gol di rodriguez in avvio ripresa - 3' Traversa da fuori di Pulisic a Savic battuto, ma c'era stato in fallo evidente di Terracciano su Buongiorno. 2' Fallo di Ilic su Bennacer, un po' forzato per la verità, punizione per i rossoneri ...