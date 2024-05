Caos Liguria - Toti verso le dimissioni? Il Centrodestra si spacca

(Di sabato 18 maggio 2024) Nell’inchiesta sul vasto giro di corruzione inil presidente della Regione agli arresti domiciliari, Giovanni, si è detto pronto a chiarire la sua posizione e a spiegare quanto la procura di Genova gli sta addebitando. Lo ha reso noto il suo legale.sarà sentito la prossima settimana dai pm. Finora il governatore ligure, attualmente sospeso, si è avvalso della facoltà di non rispondere per completare la lettura delle migliaia di pagine di carte legate all’indagine. Intanto sul fronte politico cresce la fronda di chi chiede, pur con diversi distinguo, ledi Giovanni. “Non può rimanere un minuto di più, lesono necessarie e opportune” afferma la segretaria del PD, Elly SChlein. Per il vicepremier di Forza Italia, Antonio Tajani “è difficile ...

Roberto Spinelli , imprenditore figlio di Aldo, ha rivelato come avesse più volte pensato ad un "amministratore di sostegno" per l'anziano genitore. "Toti chiamava mio padre, faceva delle sceneggiate perché voleva finanziamenti leciti". ha anche ...

Genova, 18 maggio 2024 – Nessun pressing per votare a favore della proroga della concessione trentennale al gruppo Spinelli del Terminal Rinfuse nel porto di Genova. Ad affermarlo è Giorgio Carozzi , ex giornalista componente del comitato di ...

Caso Toti. Becchi: elezioni si avvicinano, interrogatorio e revoca domiciliari si allontanano - Caso toti. Becchi: elezioni si avvicinano, interrogatorio e revoca domiciliari si allontanano - Caso toti. Prof. genovese Paolo Becchi: elezioni si avvicinano, interrogatorio e revoca domiciliari si allontanano ...

Inchiesta in Liguria, Fratelli d’Italia: “Stop alle fughe di notizie” - Inchiesta in liguria, Fratelli d’Italia: “Stop alle fughe di notizie” - Genova - “Sull'inchiesta che ha coinvolto il presidente della Regione liguria, Giovanni toti, assistiamo con sconcerto non soltanto alla pubblicazione sui principali media del contenuto dei verbali ...

Carozzi conferma ai pm: 'Pressioni per gli affari sul porto' - Carozzi conferma ai pm: 'Pressioni per gli affari sul porto' - Parlava, intercettato, della "difficoltà" del sindaco di Genova Marco Bucci per "tutta questa pressione di questi cialtroni di toti" e accusava di "corruzione" il governatore della liguria.