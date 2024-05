Basket 3×3 femminile - azzurre ai quarti di finale del Preolimpico | tabellone e prossime avversarie

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Italia approda aididelad eliminazione diretta deldi3×3, in corso a Debrecen, in Ungheria: decisivo il secondo posto colto alle spalle delle padrone di casa magiare nel Gruppo D. Lesono a due vittorie dalle Olimpiadi: domani aidovranno necessariamente superare il Canada, in quanto saranno tre i pass a disposizione, che verranno assegnati alle due vincitrici delle semifinali ed alla vincitrice della sfida per il terzo posto. La diretta tv sarà disponibile dalle ore 19.00 su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming di tutta la fase ad eliminazione diretta sarà assicurata da eurosport.it, discovery+ e YouTube FIBA 3×3. Diretta live testuale dei match dell’Italia su OA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-10 Risponde subito Sara Madera dalla media distanza! 11-10 Kiss sfrutta il tabellone ed appoggia per il -1! 11-9 Papp da due punti: l’Ungheria si rifà sotto, -2! 11-7 Madera in post-basso: mini-break di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:15 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 21:10 Le azzurre rispondono ...

Finale scudetto pallacanestro femminile, gara 2: Umana Reyer Venezia-Famila Schio 85-64 - Finale scudetto pallacanestro femminile, gara 2: Umana Reyer Venezia-Famila Schio 85-64 - Gli oltre 3mila500 spettatori del Taliercio, record di pubblico per tutta la stagione del basket femminile, ringraziano. C'è un gruppo molto unito: con la mano sinistra fasciata per la frattura del ...

Basket, Fp Sport Messina qualificata alla final four U13 femminile - basket, Fp Sport Messina qualificata alla final four U13 femminile - Le due semifinali sono Fp Sport contro Happy basket Palermo e I Have a Team Ragusa contro Lumaka Reggio Calabria. Il roster peloritano è composto da Alice Paladina, Sofia Mondo, Rebecca Paratore, ...

La New Cap Marigliano Under 19 vince la Coppa Campana 2024 - La New Cap Marigliano Under 19 vince la Coppa Campana 2024 - Coppa Campania - Finale 1°- 2° Posto - basket femminile Stabia - New Cap Marigliano 45 - 49 (10-14; 26-24; 36-34) ...